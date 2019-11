10-N

La CUP emplaça a les forces sobiranistes amb representació al Congrés a fer cas de les demandes de la ciutadania mobilitzada

Tal i com van anunciar els diputats electes de la CUP Per la Ruptura, Mireia Vehí i Albert Botran en roda de premsa la setmana passada, la formació anticapitalista ha iniciat una ronda de contactes per emplaçar a les forces independentistes i sobiranistes dels Països Catalans i també de l’Estat, a no pactar amb cap partit del règim del 78 i per tant, a no facilitar la investidura de Pedro Sánchez ni garantir la governabilitat al PSOE, posant l’autodeterminació, l’amnistia i la defensa dels drets socials al centre de la seva acció política al Congreso de los Diputados.

En aquest sentit i per recordar les reivindicacions i les demandes populars de la ciutadania mobilitzada, la CUP-PR ha fixat reunions amb JxCat, ERC, Bildu, BNG i Anticapitalistes al llarg d’aquesta setmana. La CUP reitera que l’alternativa política ha de passar necessàriament per una resolució sobirana i democràtica del conflicte i que això requereix del reconeixement del dret efectiu a l’autodeterminació dels pobles i de l’amnistia de totes les represaliades polítiques.

Per tant, davant la recentralització de l’Estat, la repressió i la impossibilitat de garantir drets dins del marc de la Constitució Espanyola, la CUP reivindica que cal que hi hagi una resposta política a l’alçada del carrer dels partits independentistes i sobiranistes que contribueixi a la desestabilització del Règim i en aprofundir les seves contradiccions.