Llibertat d'Expressió

La CUP denuncia la deriva autoritària de l'Estat espanyol

Davant la petició del Partit Popular perquè es prenguin mesures administratives o disciplinàries contra la CUP Per la Ruptura i les seves representants per haver gravat un vídeo dins del Congrés dels diputats, la formació constata de que es tracta d’una mostra més de que l’Estat ha emprès una deriva autoritària que no té aturador, amb uns aparells judicials de part que actuen com a braç repressiu del Règim en contra la llibertat d’expressió i contra qualsevol que s’atreveixi a fer una crítica al sistema, passant per programes d’humor, actors, titellaires, cantants o grups de música.

Els anticapitalistes també volen manifestar que agradi més o menys al Règim, si la CUP-PR obté representació al Congreso seguirà fent humor del què vulgui i combatent la tirania d’un Estat que cada dia vulnera més drets civils, socials i polítics, i que fins i tot amenaça a diputades abans d’haver obtingut representació.