"Juga en Valencià" presenta les seues demandes als clubs esportius valencians

El pròxim dissabte dia 30 de novembre, a les 12h, al Centre Octubre de València es presentarà l’associació Juga en Valencià. Es tracta d’una associació creada per aficionats valencians als esports, especialment al futbol, amb l’assessorament tècnic de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, que té com a objectiu aconseguir la plena igualtat lingüística a tots els equips esportius valencians. Des de Juga en Valencià es reclama que “igual com el valencià és la llengua que utilitza la ciutadania en la vida diària, també la volem utilitzar amb normalitat en les relacions amb el nostres respectius equips esportius: quan anem a la botiga, quan consultem les xarxes socials i els mitjans de comunicació i quan ens adrecem directament als clubs. Allò que demanem no és més que garantir activament la llibertat de tria de llengua per part de l'aficionat, i per tant la igualtat lingüística”.

L’associació Juga en Valencià considera que la llengua pròpia és poc utilitzada en la comunicació dels diversos clubs valencians de futbol, amb bona massa social, tal com és el cas a equips com el CE Castelló, l’Elx CF, l’Hèrcules CF, Llevant UE, València CF, València Bàsquet o Vila-real CF. Tal com explica el president de l’associació, “en els equips importants del nostre país, la situació d’ús de valencià és sempre d’inferioritat respecte del castellà o d’altres llengües. Per això, amb les nostres campanyes, volem posar el punt de partida per a fer visible esta demanda, i obtindre la igualtat lingüística gràcies a la pressió col·lectiva dels aficionats”.

Plataforma per la Llengua dona suport a esta iniciativa de Juga en Valencià, perquè considera important la normalització del valencià en tots els àmbits de la societat. El portaveu de la Plataforma considera que “l’esport és un àmbit de gran ressò social, i els equips esportius representen un territori i també la seua cultura i llengua pròpia”. Així, amb una finalitat semblant, al 2018, Plataforma per la Llengua del País Valencià va engegar la campanya “Fes un gol pel valencià”, atenent a la demanda de molts aficionats als esports a les xarxes, de més presència de la llengua en el nom dels estadis, en la megafonia i en les xarxes de comunicació dels clubs de futbol amb més seguidors.