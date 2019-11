Repressió

Els encausats pel tall del TGV a Girona acusen la justícia d’actuar amb “voluntat d’escarment”

Els encausats per tallar les vies del TGV a Girona durant el primer aniversari de l’1-O acusen el jutjat d’instrucció i l’Audiència de Girona d’actuar amb “voluntat d’escarment” per haver decidit enviar a judici disset activistes per desordres públics i danys a la circulació ferroviària.

Afirmen els encausats que sostenen que els jutjaran “sense proves” i després que la Policia Nacional els identifiqués fen servir “fotomuntatges” elaborats “de forma barroera”.

En total, hi ha disset persones encausades, entre les quals hi ha l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, i l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, tots dos de la CUP. En canvi, el fotoperiodista Carles Palacio ha quedat absolt després d'arxivar-ne la denúncia. 16 dels 17 investigats van ser detinguts per la Policia Nacional el passat 16 de gener. L'Audiència considera que les fotografies entregades pel cos policial superen els 20 píxels de resolució i que, per tant, són vàlides per reconèixer els acusats.

Un total de 21 persones van ser imputades per les mobilitzacions a Girona durant el primer aniversari del referèndum. Tres denúncies es van arxivar i el quart és Jordi Alemany, investigat per protestar davant la seu de la Generalitat de Girona.