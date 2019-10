Vaga i manifestació estudiantil en resposta a les sentències

El SEPC ha convocat una vaga a secundària el 17 d’octubre i vaga estudiantil tots els centres educatius en el marc de la vaga general del 18 d’octubre. Ho fa en un context de mobilitzacions permanents que es plantegen durant tota la setmana. El sindicat ha previst manifestacions a totes les capitals de província i dóna suport per les xarxes a totes les columnes convocades pel Tsunami Democràtic a totes les universitats del país.

Amb el lema “Contra la repressió a tot un poble, les estudiants ho aturem tot!”, el sindicat considera que “només s’assolirà l’alliberament nacional des dels carrers i des del moviment popular”, entenent l’1-O com “un exercici massiu de desobediència que s’ha d’aconseguir repetir quan surtin les sentències”.

Aposten per “fer de les estudiants, un cop més, la punta de llança de l’independentisme popular” i perquè l’organització es trobi tant als propis centres educatius com a les assemblees populars que s’han anat creant arreu del territori per donar resposta a les sentències.