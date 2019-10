joves de Altsasu

Un sol crit a Iruñea: "Justícia"

No és la primera gran mobilització pels joves de Altsasu condemnats amb prou feines de presó per una baralla de bar, i encara així «sorprèn». A les innombrables persones arribades a Iruñea des de diversos punts del país i més enllà els unia un únic crit: «Justícia!».

La concentració davant el Palau de Justícia (o de “Injustícia”, com van ressaltar la plataforma Altsasukoak Aske i les mares i pares dels vuit joves) va ser gran en tots els sentits. Primer, per la quantitat de gent arribada des de diferents punts d'Euskal Herria i més enllà. Segons els organitzadors, al voltant de 52.000 persones.

Des del matí es palpava en Iruñea un ambient de nervis i emoció, que va ser in crescendo a mesura que arribaven les ciclistes que havien partit sobre les 9.30 de Altsasu. 150 ciclistes que van passar per vuit pobles de Sakana. En cadascun d'ells els van fer una calorosa rebuda i van recollir una fotografia de cada jove condemnat a penes de un any i mig i nou anys i mig.

Els van preparar un esplèndid menjar en Berriozar i a les 16.30, puntuals, van entrar al parc Antoniutti de la capital navarresa. Allí van caminar per un passadís de gent aplaudint i cridant sense parar «Altsasukoak aske!» juntament amb quadrilles i col·lectius que van portar les pancartes habituals per la llibertat dels de Altsasu.

Van ser vuit panells, un per cada jove condemnat i també per cada lletra de la paraula “justícia”. Les mares i pares van portar les fotografies de les seves filles i fills fins a la “plaça Amnistia” que es troba davant l'Audiència Provincial.