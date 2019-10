10-N

Mireia Vehí, Albert Botran i Eulàlia Reguant encapçalaran la llista per Barcelona

A partir d'avui mateix, la CUP-Per la Ruptura sotmetrà a validació del conjunt de la militància de les organitzacions que la conformen la llista amb la que concorrà a les eleccions al Congreso de los Diputados del proper 10 de novembre.

La proposta presentada per la comissió encarregada de confeccionar les llistes i el Secretariat Nacional està integrada per tot un conjunt de persones amb recorregut dins de l’àmbit parlamentari i del món municipal, així com en moviments socials feministes, ecologistes, i antiracistes.

L’aposta de la CUP-Per la Ruptura per aquestes eleccions està centrada en articular una acció política que més enllà de posar el focus en el dret de l’autodeterminació, l’amnistia per totes les persones represaliades per l’Estat espanyol i la defensa dels drets civils, socials i polítics, posi èmfasi en la necessitat d’impugnar de soca-rel el règim i els interessos polítics i econòmics que el sustenten.

La CUP-PR planteja la necessitat de confrontar el marc repressiu que el règim ens imposa treballant per dificultar i no per facilitar la governabilitat a l’Estat. La formació no pararà de fer acció política fora i dins del marc institucional fins que es reconeguin els drets dels pobles a decidir el seu futur en tots els àmbits.

Des del passat mes de juny, la CUP disposa d’un protocol propi per la prevenció i l‘abordatge de les agressions masclistes i és per aquest motiu, que la Comissió Nacional feminista ha revistat tots els integrants de les llistes electorals per garantir que cap dels candidats tingui cap mesura establerta.

Proposta de llista electoral per Barcelona, pendent de ser ratificada per la militància:

1. Mireia Vehí Centenys, ex diputada al Parlament de Catalunya de la CUP Crida

Constituent i actual membre del Secretariat Nacional de la CUP.

2. Albert Botran i Pahissa, ex diputat al Parlament de Catalunya de la CUP Crida

Constituent i actual membre del Secretariat Nacional de la CUP.

3. Eulàlia Reguant Cura, ex diputada al Parlament de Catalunya de la CUP Crida

Constituent i actual membre del Secretariat Nacional de la CUP.

4. Aleix Auber Álvarez, alcalde de Capellades per Vila de Capellades-CUP a l’anterior

mandat.

5. Esther De Alcázar, militant de Lluita Internacionalista, organització que forma part de

la Crida Constituent.

6. Maties Serracant Camps

7. Pilar Castillejo Medina

8. Julià de Jòdar Muñoz

9. Eva Fernàndez

10. Ignasi Bea

Proposta de llista electoral per Girona, pendent de ser ratificada per la militància:

1. Non Casadevall

2. Maria Besora

Proposta de llista electoral per Lleida, pendent de ser ratificada per la militància:

1. Francesc Gabarrell

2. Júlia Carbonell

Proposta de llista electoral per Tarragona, pendent de ser ratificada per la militància:

1. Mariona Quadrada

2. Sergi Saladié