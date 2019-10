Sentència

Milers de persones es manifesten a Donostia per a demanar "una solució democràtica" per a Catalunya i Euskal Herria

Així com també per reclamar la llibertat dels presos polítics condemnats amb una sentència que és, en si mateixa, "un atac al cor de la democràcia".

Sota el lema ‘Referèndum no és delicte’, una gran manifestació ha tingut lloc aquesta tarda en Donostia. 42.000 persones, segons GARA i NAIZ, han sortit al carrer per a denunciar la sentència contra els líders socials i polítics catalans.



La manifestació ha anat encapçalada pels portaveus de Gure Esku Ago, Amalur Alvarez i Josu Etxaburu, Lluis Llach, el lehendakari Carlos Garaikoetxea, Gema Zabaleta, Anari Alberdi, Fermin Muguruza, Jule Goikoetxea, Xabier Euzkitze, Bel Pozueta, Fermí Rubiraltae Irantzu Perello.



L'acte ha començat amb els testimoniatges dels presos polítics catalans en el judici a la democràcia, llegits per nou ciutadanes i ciutadans bascos.



Lluis Llach ha recordat a Mikel Laboa en el seu discurs que ha marcat el final de l'acte. Ha insistit que «aquest no és un problema del poble català, ni de l'independentisme. És un problema de llibertats i de democràcia». Així mateix, ha denunciat que «aquesta sentència no és més que la destrucció de les poques llibertats que teníem» i ha interpel·lat a la ciutadania basca a continuar avançant en aquest camí: «Lluitarem».



Els portaveus de Gure Esku Amalur Alvarez i Josu Etxaburu han parlat amb determinació.



“Estem davant una enorme injustícia, estem davant una voluntat de càstig exemplaritzant que res té a veure amb la veritable justícia”.



“Estem davant una criminalització sense precedents de les mobilitzacions socials, de la protesta massiva, de la dissidència política, de la desobediència civil, i, també del dret d'autodeterminació i del principi democràtic del dret a decidir. És inacceptable, cal parar aquesta criminalització, cal detenir aquesta involució”.



“Tant a Catalunya com a Euskal Herria, necessitem una solució democràtica que contempli fer possible la decisió lliure i democràtica de les ciutadanies catalana i basca sobre el seu futur».



“La nostra capacitat de decidir és nostra. Poden obstaculitzar el seu exercici, però no ens la poden arrabassar”.



«La capacitat ciutadana per a crear i somiar és clau en aquest moment tan complex. Creiem en el poder de la ciutadania. És l'hora de la ciutadania. L'hora de l'apoderament»