Manifest de suport al David i a l’Álvaro i a les seves famílies

Bona nit,

La matinada de dijous a divendres, en David i l’Álvaro, dos nois de #Parets de només 20 anys, van ser injustament detinguts mentre passejaven pel carrer Aragó de Barcelona. Anaven tranquil·lament pel carrer, de tornada d’una manifestació pacífica i sense incidents, quan una furgoneta dels mossos els va tallar el pas i en girar-se es van trobat de cara amb una segona furgoneta, de la qual van sortir tot de membres de la Brimo que els van apallissar a cops de porra ficant-los dins de la furgoneta, on van continuar les agressions.

Segons l’atestat del forense de la Ciutat de la Justícia on els van portar, presentaven múltiples ferides, algunes de les quals van necessitar punts de sutura. Els familiars encara no els han pogut veure. Totes aquestes informacions han estat facilitades per l’advocat. Aprofitem per agrair la gran tasca que fan els advocats d’Alerta Solidària de manera desinteressada.

Avui han passat a disposició judicial i el jutge ha decretat PRESÓ PREVENTIVA SENSE FIANÇA al·legant risc de fuga. Se’ls acusa de llançament de pedres al furgó de la policia. El jutge ha decidit tot això SENSE CAP MENA DE PROVA, SENSE IMATGES I SENSE TESTIMONIS i els mossos no han pogut demostrar cap agressió.

Volem manifestar el nostre escalf a les famílies i volem que sàpiguen que tenen tot el nostre suport i la nostra solidaritat. NO ESTEU SOLES, PARETS ESTÀ AMB VOSALTRES.

Rebutgem rotundament aquestes detencions injustes, podríem haver estat qualsevol de nosaltres o qualsevol dels nostres fills, la víctima d’aquest estat repressor i violent.

Ens volen agenollats, però ens trobaran tossudament alçats.

Ens volen enterrar, però no saben que som llavor.

Ho tornarem a fer.

ELLS TAMBÉ SÓN PRESOS POLÍTICS.

Llibertat Presos Polítics !

Tot el nostre suport a les famílies:

als pares del David, David i Eva

i també al seu germà, Iván

i als pares de l’Álvaro, Manel i Carmen

i també a la seva germana, Míriam.

Parets del Vallès, a 19 d’octubre de 2019