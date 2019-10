Sentència

Les Marxes per la Llibertat s’inicien demà a Girona, Vic, Berga, Tàrrega i Tarragona

Tàrrega: 7 h, plaça del Carme

Tarragona: 7.30 h, passeig de les Palmeres

Berga: 8 h, plaça Gernika

Vic: 8.30 h, plaça 1 d’Octubre, el Sucre

Girona: 9 h, plaça 1 d'Octubre

Les Marxes per la Llibertat començaran demà. La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, participarà demà a les 9 h al tram inicial que sortirà de Girona. Allà mateix s’atendrà als mitjans de comunicació.Familiars de preses i presos polítics també hi seran presents. A Girona, hi seran l’Anna i la Montse Puigdemont, germanes de Carles Puigdemont, i Montse Bassa, germana de Dolors Bassa, però hi haurà representants de familiars a totes les marxes.Entre les 7 h i les 9 h, començaran el seu recorregut, de 100 km, que es repartiran en tres dies.Els punts i hores de sortida són els següents:

Les marxes arribaran divendres al migdia a Barcelona, i confluiran posteriorment a la manifestació convocada pels sindicats a les 17 h a Jardinets de Gràcia.



Per obtenir més informació, es recomana consultar el web de les Marxes per la Llibertat.