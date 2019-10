Sentència

Les Marxes per la Llibertat emprenen la segona jornada després de l’èxit del primer dia

Segona jornada de les Marxes per la Llibertat. Després de l’èxit rotund d’ahir, en què milers de persones van omplir les principals vies del país, aquest matí la ciutadania ha reprès les marxes en direcció cap a Barcelona.

Manresa, la Garriga, Malgrat de Mar i Igualada han estat els punts de sortida. Els esmorzars populars han revifat el personal, alguns dels quals han fet nit en els espais habilitats per dormir-hi.

Està previst que, al llarg del dia d’avui, les marxes recorrin uns 40 km més, fins arribar a Sant Quirze, Martorell i Premià de Mar, des d’on demà, començarà el darrer dia de marxes, que coincidirà amb una jornada de vaga general.

Resposta política

La presidenta de l’Assemblea, que s’ha desplaçat avui fins a Manresa per participar a la marxa, ha enviat un missatge a les forces polítiques independentistes: “Necessitem imperiosament que prioritzin aquesta unitat de projecte i que es deixin de les disputes electorals i que tornin a posar sobre la taula un projecte engrescador."

Segons Paluzie, no es poden només fer crides a mobilitzar-se al carrer sense una resposta política institucional: “Necessitem que hi hagi una resposta política que estigui a l’alçada i que es prioritzi aquesta unitat estratègica per la independencia”, ha dit.

Sobre els incidents i càrregues d’ahir, la presidenta de l’Assemblea n’ha responsabilitzat l’Estat, i s’ha preguntat quin missatge han donat als joves de 20 anys, que estan en plena fase de formació política, empresonant i condemnant Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, referents de lluita noviolenta: “Quin missatge estan donant condemnant per sedició els dirigents de la societat civil compromesos amb la noviolència?” Ha preguntat.

Per acabar, ha traslladat el suport als sindicats convocants de la vaga de demà, i ha fet una crida a la ciutadania perquè demà faci vaga, i també als botiguers, i que participin de les arribades de les marxes a Barcelona.