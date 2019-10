Sentència

La mobilització a Madrid contra la sentència de l'1-O acaba amb càrregues policials

La Policia Nacional española ha protagonitzat importants càrregues en el centre de Madrid contra els integrants de la manifestació que demanava la llibertat dels presos polítics catalans i en contra de la sentència que s'ha donat a conèixer aquesta setmana.

Al voltant de les 19.30 hores partia des de el carrer Atocha cap a la Porta del Sol una manifestació d'unes 4.000 persones segons dades de la Delegació del Govern espanyol que s'ha produït entre altes mesures de seguretat i que s'ha dut a terme sense incidents. Aquests s'han produït una vegada que la manifestació ha finalitzat, quan una part dels integrants de la mateixa ha tractat de tallar la Gran Via. Cap a les 20.30 hores s'han dut a terme les primeres càrregues policials. Les càrregues s'han traslladat al Carrer Preuats, ja que la Policia ha desallotjat la Plaça de Callao amb una trentena de furgons tallant el trànsit de Gran Via.Una hora després la circulació ha estat restablerta en aquesta àrea amb els serveis municipals arreglant les destrosses produïdes i amb el dispositiu policial traslladat a la zona de la Plaça de Santo.

La policia també hi ha estat present des de bon començament per impedir que es repetissin els aldarulls de la manifestació celebrada el passat dimecres, en què hi van haver enfrontaments amb un grup ultradretà.