Lluita sindical

La Intersindical-CSC constitueix la sectorial de Generalitat i Ens Dependents

Després de ser primera força a les darreres eleccions sindicals de personal tècnic i administratiu a la Generalitat de Catalunya (pendents encara de la repetició dels comicis als serveis territorials de Girona), la Intersindical-CSC ha constituït aquest matí la sectorial de Generalitat i Ens Dependents.

A l’assemblea, duta a terme al Centre Cívic Fort Pienc de Barcelona, les persones afiliades i representants a les juntes de personal i als comitès d’empresa, han debatut i aprovat les ponències estratègica i organitzativa, que defineixen tant el marc ideològic, el programàtic, així com el model d’acció sindical.

La Intersindical-CSC aposta, com a sindicat compromès amb la gestió pública dels recursos i dels serveis, per fer una proposta per millorar les condicions laborals dels treballadors/es afectades per les externalitzacions i per fer una campanya pública perquè cap contractació externa de les que porta a terme la Generalitat pagui salaris per sota del que es considera el salari mínim de referència a Catalunya (a l'entorn de 1.250€). Prèviament, a la Generalitat ningú no hauria de cobrar per sota d'aquesta xifra.

La Intersindical-CSC també es compromet a liderar la lluita sindical contra una possible nova aplicació del 155 ja que considera que, quan l’estat va reprimir el nostre país a través de la Generalitat la resta de sindicats, amb molta més representació, no van jugar el paper que corresponia i que caldria organitzar-se millor i aprendre dels errors perquè no es tornin a repetir.