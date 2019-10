sentència

Acampada de joves "Generació 14-0" a la plaça de la Universitat de Barcelona

Exigeixen la fi de la repressió i que Pedro Sánchez s'assegui a negociar un referèndum per la independència

Més d'un centenar de tendes de campanya ocupen l’esplanada central de la plaça de la Universitat des del migdia d'aquest dimecres. L'acció s'ha convocat a través de les xarxes socials sota l'etiqueta "Generació del 14 d’Octubre", i s'han sumat estudiants i organitzacions juvenils. Reivindiquen l'autodeterminació, l'amnistia pels presos i el final de la repressió. També han publicat on asseguren que tot i ser la generació que "no té accés a l'habitatge", "de la precarietat" i "víctima d'un sistema que amenaça la pròpia existència del nostre planeta", també són la que "no tolerarà 100 anys de presó per exercir els seus drets".

Denuncien que hi hagi "48 presos i preses polítiques" -sumant els líders independentistes, els membres dels CDR detinguts el setembre i els presos durant les darreres protestes-, més de "200 persones detingudes", "tres persones migrants en procés d'expulsió" i "més de 600 persones ferides, de les quals 4 han perdut un ull".

A les 17h s'ha fet una “assemblea constituent” per crear una plataforma a partir de l’acampada que porti les reivindicacions en l’àmbit estudiantil. De moment, s’han creat quatre comissions: una tractarà els temes que es debatran; una segona comissió serà la de comunicació, que redactarà els comunicats per difondre a la premsa i actualitzarà les xarxes socials, entre altres tasques; la tercera s’ocuparà de la logística, és a dir, de com organitzar les tendes de campanya i preveure com es pot ampliar l’acampada; i la quarta s’ocuparà de la seguretat i ha donat alguns consells sobre com actuar en cas d’agressions feixistes o en cas de desallotjament per part de la policia. També es faran torns durant la nit per evitar incidents i s’han fixat horaris de neteja.

La generació del 14 d'octubre ens plantem, fem una crida a acampar a la Plaça Universitat de #Barcelona. #Generació14o pic.twitter.com/M4Ffr9ks47 — Acampada Plaça Universitat #Generació14O (@AcampadaUni) October 30, 2019