NI presos ni exiliats

Sant Pol de Mar i Sant Just Desvern aproven una moció de suport a totes les persones detingudes el 23-S

La CUP d'Alcanar va abandonar el ple de l'Ajuntament, així com en altres poblacions i al Parlament considerant que "en moments excepcionals, calen decisions excepcionals". A Sant Just Desvern es va interrompre el ple a les 20h per assistir a la concentració que es feia davant de l'Ajuntament.