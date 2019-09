Simbologia franquista

Reus té una desena de plaques franquistes menys

La retirada de plaques franquistes, organitzada aquest dissabte 7 de setembre per Endavant (OSAN), ha finalitzat amb l’extracció de 9 peces després de passar per una vintena de punts de la ciutat, on en molts ja no hi quedava rastre de simbologia franquista. Concretament, les plaques s’han tret de la zona propera a la Biblioteca Xavier Amorós, barri Mare Molas i barri del Carme.

L’acte ha començat a 10 h des del Casal Despertaferro i hi han participat una trentena de persones. Com ja es va anunciar, la intenció és continuar amb la retirada progressiva de tota simbologia franquista a la ciutat, ja que encara queden unes 150 plaques. La propera data fixada per continuar amb l’extracció és el Primer d’Octubre i continuar de cara al futur durant altres jornades

destacades.

L’acció s’ha celebrat per segona vegada després de fer-ho per l’1 de maig. Malgrat que el consistori va declarar Reus ciutat lliure de feixisme i racismel ’any passat, el govern municipal amb Carles Pellicer al capdavant encara no ha retirat les plaques franquistes, fet que suposa una vulneració de la Llei de memòria històrica i una gran manca de dignitat. Entenem que davant de la

seva passivitat ens toca a nosaltres com a poble actuar i deixar clar que al feixisme se l’ha de combatre en totes les seves formes sense cedir-los cap