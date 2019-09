lluita institucional

La CUP Tarragona exigeix que es redacti l’ordenança de terrasses i que s’actuï en el cas de les Granotes

Les conselleres de la CUP Laia Estrada i Eva Miguel es mostren preocupades davant la no convocatòria de la Comissió d’estudi per a la redacció i aprovació de l’ordenança de terrasses i demanen que s’actuï en el cas esperpèntic de la terrassa Les Granotes

Les electes de la CUP ha indicat que des del 2015 que estan darrera de l’ordenança de terrasses i asseguren que “no estem en contra de les terrasses, sinó que apostem per la conciliació en els usos de l’espai públic” i, al mateix temps, ressalten “la importància d’inspecció i fiscalització per assegurar aquesta òptima conciliació”.

La consellera Miguel ha posat sobre la taula els antecedents del cas, expressant que ja el febrer d’aquest any es va requerir informació sobre Les Granotes, doncs quan encara estava en actiu la comissió, se’ls havia dit que, al ser una concessió, aquesta escapava al control de regulació, i que “ja es va reclamar llavors sancionar l’empresa pels incompliments i es va tornar a fer en el Consell Plenari del passat juliol”, ha expressat Miguel.

Les cupaires han explicat les característiques de la concessió a Restafera SL, que té inici el 2011 amb una durada de 15 anys i amb un cànon de 5.000€ anuals. La consellera Miguel ha enumerat algunes de les obligacions que no s’estan complint, com ara la neteja, control i vigilància de l’ascensor o garantir la circulació i utilització de la pèrgola per part dels usuaris del Parc. A més a més, hi ha algunes millores que van fer que l’empresa guanyés el concurs de concessió que tampoc no s’estan executant, com la ubicació de lavabos per a ús públic i que ara mateix “és només per ús exclusiu de clients, obligant als usuaris del Parc a consumir”, ha dit Miguel.

És per això que la CUP denuncia que no s’hagi reprès la feina de la comissió redactora dec l’ordenança de terrasses i, malgrat reconeixen que l’establiment és positiu per a la dinamització del Parc de l’Amfiteatre, “s’evidencia que no es garanteix la conciliació, prioritzant la mercantilització de l’espai públic, i tampoc no ens consta que s’hagi sancionat l’empresa de la concessió”, ha explicat Estrada.

Segons la portaveu del Grup Municipal, “se’ns ha comunicat que està en curs una sanció interposada recentment, que encara no s’ha executat”. La CUP alerta de la necessitat de trencar amb dinàmiques del govern anterior, com és la doble vara de mesura a l’hora d’aplicar sancions a les empreses privades o a les entitats sense ànim de lucre, “com són el Casal Popular Sageta de Foc o el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública”; o que fins que la població tarragonina no s’ha activat fent enrenou a les xarxes socials, no s’hagi actuat.

Finalment, les cupaires emplacen novament al nou govern que convoquin la Comissió d’estudi per a la redacció i aprovació de l’ordenança de terrasses per poder regular casos com el de Les Granotes.