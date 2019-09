Jocs d'hivern

La CUP, Endavant i Arran fan front contra els JJOO d’hivern Barcelona-Pirineus

En els darrers dies el Govern de la Generalitat ha iniciat una campanya promocional dels Jocs Olímpics d’hivern Barcelona-Pirineus, un esdeveniment previst pel 2030, però que ha de passar prèviament el filtre del COI (Comitè Olímpic Internacional) en forma de candidatura: presentacions, xerrades, articles a la premsa i fins i tot campanyes promocionals a alpinistes per a pujar vuit mils.

Una candidatura que es posa sobre de la taula després que la població d’altres regions europees i canadenques hagi decidit democràticament en referèndum que no volen acollir els Jocs Olímpics d’hivern. Recorden els exemples de Valais (Suïssa), Innsbruck (Tirol, Àustria) o Calgary (Canadà).

A casa nostra, en canvi, la candidatura dels JJOO d’hivern s’està cuinant de forma poc transparent, secretament i amb opacitat absoluta. Si jutgem pels fets, Govern ho té decidit, malgrat aprovar-se el passat juliol al Parlament de Catalunya un punt d’una moció presentada per la CUP-CC, on s’instava a impulsar una consulta vinculant entre la població del Pirineu sobre la necessitat o no d’albergar aquests jocs olímpics.

En el context d’emergència climàtica, organitazcions de l'esquerra independentosta del Pirineu (CUP, Endavant, Arran i altres persones a títol individual) consideren que aquest macro esdeveniment només genererà pa per avui i fam per demà a les nostres comarques, hipotecant el territori a unes infraestructures innecessàries per les que hi vivim dia a dia, oferint llocs de feina temporal i mal pagats, precaritzant i expulsant a les nostres joves i condemnant el paisatge i la seva gent a ser el rerepaís, la zona d’esbarjo i el parc temàtic de la gran ciutat.

Tot i que suposadament la candidatura no pot incloure obres de nova construcció, el Govern s’ha posat en marxa per tenir llestes certes obres abans de la presentació de la candidatura, com és el cas de les obres de coll de Pal, que estan en execució; o el desdoblament de la C16, que està pendent de què es resolguin les al·legacions presentades al projecte.

Per tot això, les organitzacions esmentades han decidit sortir al carrer i iniciar una campanya informativa a totes les comarques del Pirineu per tal d’explicar a la gent que 30 dies de festa ens suposaran 30 anys de misèria!