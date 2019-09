11S2019

El litoral català s'omple d'estelades per saludar la diada

El matí del 8 de setembre, l'Onada per la Independència té previst fer sortir a mar tot tipus d'embarcacions que lluiran l'estelada.

El litoral de Catalunya es tenyirà dels colors de l'estelada el dia 8 de setembre al matí. En efecte, l'Onada per la Independència farà sortir a mar qualsevol amb ganes d'internacionalitzar l'afer català a les portes de la Diada.



Hi són cridades tot tipus d'embarcacions, velers, motores, pneumàtiques, fins a caiacs o gent nedant. El requisit indispensable, però, resideix en que tots els vaixells hauran de lluir banderes estelades catalanes en qualsevol de les seves modalitats. Un dels objectius, a més d'oferir visibilitat a la causa catalana, és el de recuperar l'estelada com a bandera aglutinadora de les reivindicacions catalanes.



Les diferents embarcacions salparan des de diferents ports del litoral català, començant per Colera i acabant per Sitges, tot passant per l'Escala, Begur, Palamós, Blanes, Arenys de Mar, Mataró o Badalona.



Les entitats convocants i col·laboradores, Esportistes per la República, Clam per la Llibertat, Free Romeva, Fem Consell, la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, i diverses territorials de l'ANC esperen que la convocatòria sigui un èxit, i així "tenyir d'estelades unes hores la mar mediterrània en un dels trams", com han ofert en el seu comunicat.