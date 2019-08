elèctriques

No a la MAT Selva exigeix a REE que aturi les obres il.legals i es disculpi als afectats

No a la MAT Selva considera que, en contra del que diu REE, sí que s’han iniciat els treballs de manera il·legal, sense els permisos pertinents, entrant i desbrossant en finques privades sense avisar propietaris ni ajuntaments, per tant inicien els tràmits per prendre accions legals juntament amb ells.

Critiquen també que l’empresa jugui a despistar amb l’eufemisme d’un “estudi topogràfic” per amagar que estan avançant feina i a més no n’hagin informat ni abans ni després ni tampoc se n'hagin disculpat. Troben inacceptable que REE no hagi donat més explicacions que unes petites declaracions a l’ACN i reclamen un comunicat oficial donant explicacions i disculpant-se amb les propietats afectades.

Els voluntaris de la la plataforma s’organitzen i identifiquen gairebé la totalitat de torres marcades

Un grup de voluntaris es va organitzar durant l’assemblea per localitzar el màxim de torres de les 37 que té el traçat. A hores d’ara n’han trobat i documentat més de 25 i totes tenen en comú el mateix procediment: una cinta de plàstic penjada a algun arbre per localitzar el lloc des de la distància i 3 estaques col·locades de forma triangular, una de les quals té apuntat el número de la torre corresponent. Els voluntaris denuncien que al voltant de les torres s’han efectuat podes, que s’ha desbrossat sense permís i que, en algun cas, s’han col·locat estaques enmig de camps sembrats.

Entre les moltes accions conjuntes que es van acordar a l’assemblea i també a la reunió amb els ajuntaments afectats i partits polítics consten una campanya informativa i d’acompanyament als propietaris a posar les denúncies, accions d’identificació i vigilància de les obres, xerrades informatives a la població i accions legals per demanar la suspensió cautelar inmediata de les obres.

També recorda que hi ha una Proposició no de Llei aprovada per majoria del Congrés que obliga a aturar i derogar el projecte. També que s’han plantejades diverses alternatives al ramal totes elles més barates, més sostenibles, amb menys impacte i més eficients, i que reclamen l'aplicació del model energètic renovable i distribuït, en compliment també dels compromisos internacionals contra el canvi climàtic.