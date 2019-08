elèctriques

No a la MAT Selva denuncia treballs irregulars al polèmic Ramal de la Mat a la Selva

No a la MAT Selva va celebrar dimarts passat una assemblea d’urgència a Santa Coloma de Farners després que alguns veïns de la zona afectada detectessin que diversos llocs on estaven projectades torres del traçat havien aparegut marcats amb estaques i números de torres.

La plataforma es mostra perplexa davant aquests treballs, ja que recorda que contra el Ramal de Riudarenes hi ha aprovats un informe desfavorable per part del Departament d’Empresa de la Generalitat, així com un posicionament contrari del Congreso en una Proposició No de Llei (PNL) que instava al Govern Central “paralizar de forma inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo”.

Aquesta PNL va ser aprovada el 2016 amb els vots favorables de PSOE, Unidos Podemos, ERC, CDC, quan Rajoy era al capdavant de la Montcloa. En aquest sentit, els portaveus afirmen que “no entenem perquè es duen aquests treball si el partit del govern tenia bona sintonia amb el reclam del territori” i han anunciat que demanaran al Ministeri que elevi les conclusions d’aquesta PNL a les accions executives necessàries per tal que aquesta derogació es faci efectiva.

L’assemblea ha servit per posar en coneixement de la ciutadania que aquests treballs s’han realitzat sense notificar Ajuntaments ni propietaris, així com per organitzar-se per seguir vigilant la zona i per emprendre les accions legals i polítiques que calguin.

L’assistència a l’assemblea d’un centenar de persones, entre les quals representants dels ajuntaments afectats i de tots els colors polítics demostra, segons els convocants, que “si REE esperava trobar-nos adormits i de vacances la resposta ciutadana demostra tot el contrari”.

Sobre l’informe desfavorable de la Generalitat

Sobre la PNL contrària al Ramal aprovada al Congreso

