no a la monarquia

L'ASM acusa la delegació del govern espanyol de silenciar "la manifestació contra el Borbó"

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) acusa la delegació colonial del govern espanyol d'actuar per silenciar al màxim les protestes contra Felipe de Borbón ahir davant el Palau de l'Almudaina. Si l'any passat l'ASM va sol·licitar situar-se al carrer Palau Reial i la policia ens va encaixonar a la plaça de la Seu, enguany, que hem reclamat l'espai de davant les escales de la murada, ens ha arraconat al carrer del Mirador de la Seu dins un recinte tancat amb barreres.

"No només això, sinó que ahir la policia, de forma arbitrària i sense cap base legal, tractant-nos com a súbdits sense els mínims drets i no com a ciutadans en exercici del dret de manifestació, ens va requisar el megàfon del servei d'ordre, amb el perill que això va suposar de cara al bon funcionament del mateix, així com xiulets i botzines, i ens van llevar els pals de les banderes mentre que els van permetre al grupuscle borbònic. Igualment ens van obligar a mostrar-los la nostra pancarta, amb l'eslògan "MADRID ENS ROBA. INDEPENDÈNCIA!", abans de tornar-nos-la", apunta l'entitat

"Malgrat tot ens congratulam per l'èxit de la concentració, on els manifestants, una vegada més amb un comportament cívic exemplar, van reivindicar la llibertat dels presos i exiliats polítics, entre ells el cantant mallorquí Valtònyc, el dret a decidir i el retorn del museu Saridakis al Palau de Marivent. La policia ens va requisar els elements acústics però no van poder silenciar les veus dels manifestants ni evitar l'exhibició d'estelades", puntualitza

Segons l'ASM, "l'actuació de la policia espanyola no ha fet més que demostrar que l'expressió lliure de la ciutadania preocupa, i molt, a Felipe de Borbón quan fa acte de presència a Mallorca, i ens encoratja a no afluixar en la denúncia de la pèrdua de llibertats als Països Catalans d'ençà del discurs del 'a por ellos' del cap de l'Estat espanyol".