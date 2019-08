El dia que l'Estat espanyol va deixar que ens matassin?

El 17 d'agost de 2017, horabaixa, es va produir l'atropellament massiu i deliberat a La Rambla de Barcelona que va provocar la mort de 15 persones.

L'atac, que tengué una rèplica a Cambrils, després resultaria connectat a una explosió a Alcanar el dia abans i a tot el que ja sabem.

El que no sabem encara és quina participació exacta en aquella aberració varen tenir els serveis secrets espanyols i l'aparell de l'Estat espanyol.

Quan es compleixen dos anys d'aquell atac, i després de les noves revelacions fetes pel diari Público (les quals varen aconseguir poc ressò ens els mitjans espanyols i illencs), encara tenim moltes dades que convé recordar i molts interrogants per resoldre.

Dades que convé recordar:

- El mes de novembre de 2014, agents de la policia espanyola varen avisar a una cèl·lula gihadista que preparava un atemptat a Catalunya que estaven sent vigilats pels Mossos d'Esquadra. La delació va posar en perill la vida d'un agent dels Mossos que estava infiltrat en el grup.

– El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va declarar públicament que estava disposat a aturar el referèndum d'autodeterminació usant TOTS els mitjans.

– Cal recordar les paraules de l'aleshores ministre d'afers exteriors del govern Rajoy i un dels responsables directes de contrarestar l'independentisme català, José Manuel García-Margallo: «a partir de la segona quinzena d'agost començaran a passar coses a Catalunya» i aquestes altres: «Un atac terrorista se supera, la dissolució d'Espanya és irreversible».

– El líder de la cèl·lula gihadista, l'imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty, era col·laborador del CNI. Abdelbaki es Satty, era confident del CNI fins el mateix moment de la seva mort, hores abans dels atemptats.

- El CNI es comunicava amb es Satty a través de la tècnica coneguda com 'bústia morta’, que consisteix en escriure esborranys de correu electrònic sense enviar-los mai. Les dues persones que es comuniquen entren a la mateixa bústia i poden parlar així sense que la informació circuli per la xarxa, fent-la gairebé indetectable.

En aquest correu, que corresponia a l’usuari adamperez27177@gmail.com i que va estar actiu fins com a mínim dos mesos abans de l’atemptat, es varen comunicar Es Satty i un membre del CNI. El darrer missatge d'aquesta bústia és del 19 de juny de 2017, és a dir, quan ja s’estaven fabricant les bombes que es volien fer servir per l’atemptat. Al xalet d’Alcanar es varen trobar les claus per accedir a aquest correu.

– El CNI va esborrar els antecedents policials d'Abdelbaki es Satty i la seva fitxa de col·laborador del Centre el 18 d'agost de 2017.

– El mes de gener del 2102, després de sortir de la presó, Es Satty va viatjar a Bèlgica, va treballar com a conductor de camions a Anvers. Després es va instal·lar a Vilvoorde, als afores de Brussel·les. Allà va comentar a membres de la comunitat musulmana que era un confident dels serveis d'intel·ligència d'Espanya segons informa l'equip de la BBC format per Sam Piranty, Antía Castedo i Faisal Irshaid.

- El CNI escoltava i prenia nota de les converses que els autors dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils mantenien a través dels seus mòbils, pocs dies abans dels atacs.

– Fins on sabem avui, tots els membres directes de l'escamot són morts, per tant serà més difícil arribar a conèixer tota la veritat.

- Segons informacions de diaris espanyols, no gaire contrastades, el membre dels Mossos que va executar quatre dels terroristes és un exmembre de l'exèrcit espanyol.

– Sembla que la data escollida per fer els atacs era la mateixa setmana que havia de ser decisiva en la convocatòria del referèndum d'autodeterminació de Catalunya.

Interrogants per resoldre

- Quin era el vertader pla A de l'escamot terrorista?

- Per què no s'actuà amb més celeritat després de l'explosió d'Alcanar per saber qui eren els ocupants del xalet i què hi feien?

- Quina relació tenen algunes declaracions de membres destacats del Govern Rajoy afirmant que a Catalunya passarien coses a partir de la segona quinzena d'agost?

- Quina relació exacta tenia el cervell dels atacs Abdelbaki es Satty amb el Centro Nacional de Inteligencia espanyol?

- Quin paper va tenir el CNI en la configuració de l'escamot terrorista i en la preparació dels atacs?

- Què en saben de tot això els serveis d'intel·ligència dels Mossos d'Esquadra?

- Qui i per què va ordenar disparar a matar contra l'autor de l'atropellament massiu a La Rambla de Barcelona, Younes Abouyaaqoub, quan el seu testimoni hauria servit per aclarir moltes de les incògnites?

El 17 d'agost va ser el dia que l'Estat que ens cobra per protegir-nos va deixar que ens matassin?

Sobretot als que aquells dies corríem per Barcelona.