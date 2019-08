Per la República

El Consell per la República es presenta a l'Artesana de Falset

Aquest divendres es presenta al Priorat el Consell per la República. L'acte l'ha organitzat l'Assemblea Nacional Catalana en col·laboració amb Fem Consell i Birres per la República. Hi parlaran tres representants del Consell de Govern, concretament Aurora Madaula, diputada de Junts per Catalunya i membre d'Acció per la República, Guillem Fuster, coordinador i portaveu de Poble Lliure, i Isaac Peraire, vicesecretari general de Coordinació Interna, Territori i Organització d'ERC.

L'òrgan de govern del Consell per la República està presidit pel president Puigdemont i en formen part també els consellers a l'exili Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig. A més hi ha representació de les diferents sensibilitats de l'independentisme i del sobiranisme compromès amb la defensa del dret d'autodeterminació de Catalunya i del mandat de l'1 d'octubre: la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, la diputada d'ERC Rut Ribas, el coordinador de Demòcrates, Antoni Castellà, la jurista Neus Torbisco i els recentment incorporats Marta Sibina, exdiputada a Madrid de Podem-Cataunya en comú i membre de Som Alternativa, Carme Garcia, ex-directora general de Memòria Democràtica i exdiputada a les Corts espanyoles per ICV, i Toni Morral, fundador d’ICV i actualment diputat de JxCat i secretari general de la Crida Nacional per la República.

El Consell per la República vol fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre: la implantació de la República Catalana. Preveu una organització que permeti el debat i la presa de decisions de tothom qui lliurement s'hi hagi adherit. El procés d'adhesió his'ha simplificat força i es fa per mitjà del web consellrepublica.cat. Fins ara s'hi han adherit prop de 70.000 persones i les adhesions van augmentant a mesura que el projecte es va coneixent. per tot el territori.

L'acte es farà a l'Artesana de Falset divendres 30 d'agost a les 19.30 h i és obert a tothom. S'hi han convidat especialment càrrecs electes i representants de les entitats socials i econòmiques de tot el Priorat. A més, la presentadora, Marta Bellot, de Fem Consell, dinamitzarà una inscripció col·lectiva al Consell per la República amb el mòbil per a tots els assistents que la vulguin fer.

L'Assemblea vol remarcar el caràcter unitari del Consell per la República, reclamat insistentment per gairebé tothom però molt sovint ignorat en la pràctica partidista, com una realitat indispensable per a la construcció de la República Catalana i la llibertat de les persones preses i exiliades.