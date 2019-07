Sobre la constutució del Consell Comarcal del Berguedà

Davant de la constitució del Ple del Consell Comarcal del Berguedà convocat per al proper divendres 19 de juliol, el grup comarcal de la CUP-AMUNT volem exposar el nostre posicionament amb l’objectiu de donar una informació clara a tota la població, entitats i resta de formacions polítiques.

En primer lloc, volem manifestar que durant aquests dies, la CUP-AMUNT s’ha reunit i parlat amb tothom que ho ha sol·licitat. Aquest posicionament de diàleg per a participar en la configuració d’un futur per la comarca continua obert sigui quin sigui el lloc que ocupi la CUP en el futur Consell Comarcal. No obstant, volem recordar que som una formació que mostrarem fermesa davant certes propostes o accions i, per descomptat, serem implacables a l’hora de denunciar qualsevol comportament que s’allunyi de la honestedat i la transparència.

En aquest sentit, l’opció que considerem més convenient en aquests moments és la de treballar per fer viable un canvi en la governança del Consell Comarcal del Berguedà. Creiem que aquest canvi, per ser real, s’hauria de construir a partir d’un acord entre els grups d’ERC, la CUP-AMUNT i l’Agrupació d’Electors. Entre ERC i la CUP s’han establert moltes trobades durant les darreres setmanes i s’ha pogut consensuar un programa de treball i accions que considerem que respon en bona part als plantejaments que la CUP té per la comarca. És evident la necessitat de canvi per una qüestió d’higiene democràtica, després que el Consell Comarcal hagi estat governat durant tants anys per les mateixes formacions polítiques. Volem impulsar nous projectes que garanteixin una transformació radical en molts àmbits: energia, agroalimentació, nova visió del sector turístic i econòmic en general, impuls de la sostenibilitat i la racionalitat en el transport públic, millora del porta a porta i, per descomptat, una governança transparent, participativa i oberta, entre altres.

Estem convençuts que la proposta que llancem és valenta i que permet avançar en la transformació necessària a la nostra comarca, com a mínim en alguns àmbits. Per altra banda, assegurem que el Consell Comarcal del Berguedà no estigui condicionat per formacions defensores de l’aplicació de l’article 155.

Per últim, volem manifestar que el grup comarcal de la CUP-AMUNT està obert a seguir parlant fins el darrer minut per buscar una proposta transformadora pel Berguedà.

Grup Comarcal de la CUP-AMUNT

Berga, 18 de juliol de 2019.