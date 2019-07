Diàleg Interreligiós

La Taula de Diàleg Interreligiós de Badalona vol esdevenir una entitat

Fa justament un mes, el 8 de juny, la Taula de Diàleg Interreligiós va realitzar amb èxit de participació el Primer Capvespre amb les Religions. Van obrir les seves portes 5 centres de culte de la ciutat: la Mesquita Mariam i l’associació AMICS; la comunitat islàmica Attaqwa, l’esglèsa evangèlica baptista, l’esglèsia catòlica dels Carmelites i l’esglèsia adventista del 7è dia. Van ser uns espais de trobada i d’intercanvi entre la ciutadania i les comunitats religioses, una oportunitat per conèixer i donar visibilitat a la pluralitat religiosa de la ciutat, a les seves conviccions i maneres de posar-les en pràctica.

Després de l’excel·lent experiència, i tenint en compte que fa ja 1 any i mig que es va crear la Taula de Diàleg Interreligiós, es vol anar més enllà: que la Taula es constitueixi com a entitat. Per fer-ho possible i per programar les activitats del proper curs es convoca a totes les comunitats religioses pel 19 de setembre a les 19h a Can Pepus. Volen que aquestra trobada i la tasca de la Taula sigui oberta a totes le4s persones interessades en el coneixement i el diàleg; no només és trobada de representants.