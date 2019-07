Ni presos ni exiliats

La decisió de penjar la pancarta a l'Ajunatment de Tarragona amb el lema “Llibertat presos polítics!” es debatrà en el proper Ple

La CUP, JuntsxTGN i ERC-MES presenten una moció al proper Ple per tal de penjar una pancarta amb el lema “Llibertat presos polítics” a la façana de l’Ajuntament.

Les tres formacions presentaran al Consell Plenari de l’Ajuntament del proper divendres 19 de juliol una moció per tal de penjar una pancarta amb el lema “Llibertat presos polítics” a la façana de l’Ajuntament. La moció compta amb els suport de les entitats següents: l’ANC, Arran, Endavant (Osan), Fòrum de Tarragona per la Memòria Històrica, Intersindical-CSC, JNC, Òmnium Cultural, Poble Lliure i Tercera Joventut per la República.

La moció s’ha presentat al juliol per tal que sigui debatuda en el primer ple ordinari de l’actual mandat. Si la proposta tirés endavant, la ciutat de Tarragona es solidaritzaria amb els presos i les preses polítiques i es sumaria als municipis en els que ja hi penja la pancarta al balcó.