Unitat Popular

La CUP obre la fase final del procés de debat que culminarà amb la seva AN el 14-J a Celrà

La CUP ha donat per oberta la fase final del procés de debat que culminarà amb la seva Assemblea nacional el proper 14 de juliol a Celrà. Ho ha fet lliurant la seva ponència política, elaborada per un grup de treball en el qual han participat membres del Secretariat Nacional, del Grup parlamentari i militants de diferents assemblees territorials de l’organització, i obrint el període d’esmenes. El procés d’elaboració de la ponència ha recollit les aportacions de les assemblees locals a través d’un qüestionari i d’un procés en el qual han participat presencialment centenars de militants de la organització.

Aquesta ponència parteix d’una anàlisi global de crisi ecològica, econòmica i social, elements claus per tal d’establir la proposta política ja que condicionaran el context general i per tant, totes les propostes que es puguin fer en clau de país en un futur immediat.

Per tant, la ponència parteix de la vigència d’una proposta independentista, feminista, socialista i ecologista, però a partir de la constatació de la necessitat de rearmar la candidatura política i organitzativament, establint nous objectius per a poder tornar a ser un actor polític clau per les transformacions que aquest país necessita. En aquest sentit, la formació analitza el final d’un cicle polític dins d’un règim que tendeix cap a l’”estabilitat volàtil” i fa balanç de l’anterior cicle, del 15 M a l’1O, i del paper, dels encerts i dels errors de la formació als darrers mesos.

En aquest document, la CUP es pregunta sobre les condicions per a generar nous escenaris per exercir l’autodeterminació i “esbotzar les vestidures del 78”. Aquesta proposta passa per la defensa i l’exercici de la desobediència civil i institucional, després de constatar que l’autodeterminació no vindrà donada per un pacte amb l’Estat a no ser que el règim col·lapsi i/o la comunitat internacional el forci. Mentrestant doncs, aposta per tensar els límits del règim, de la Unió Europea i de les institucions per tal de garantir drets i construir sobiranies.

També es pregunta i reflexiona sobre les condicions que cal generar per fer possible un nou embat en condicions de victòria, a més d’apostar pel municipalisme com a eina clau per teixir sobiranies i per una aliança dels pobles d’Europa i la Mediterrània per la democràcia i contra l’austeritat econòmica.

Així, militants de la CUP aposten per “combatre la resignació”, passant de la tàctica de bloqueig parlamentari a una política més propositiva sense abandonar la crítica contundent quan calgui al “govern de la resignació”, però obrint-se a promoure canvis i a generar nous escenaris d’entesa per exercir l’autodeterminació i per la sobirania econòmica i popular.

Finalment, el document polític proposa un procés “participat, per renovar els òrgans nacionals apostant per la construcció d’equips equilibrats i capacitats per dur a terme un treball polític i organitzatiu estable i durador que permeti dur a terme els acords que sorgeixin de l’assemblea”.

En els propers dies tindran lloc assemblees territorials en les quals es debatrà el text i totes les assemblees locals i totes les militants podran fer les seves aportacions al text base. Tal com s’ha exposat, el debat culminarà el proper 14 de juliol a Celrà amb una sèrie de debats que donarà lloc a un procés telemàtic de ratificació de les aportacions, la ponència i l’estratègia presentada.