turisme massiu

La CUP demana a l’Ajuntament supervisar la proliferació de pisos turístics a Reus

La CUP de Reus defensarà al pròxim plenari municipal (19 de juliol) una moció perquè l’Ajuntament controli el registre dels pisos turístics a la ciutat. Segons les dades del registre oficial del Departament de Turisme de la Generalitat, el juny passat hi havia 118 pisos turístics (un total de 649 places) inscrits amb llicència. No obstant, aquesta xifra ascendria als 179 pisos si comptem els que no estan registrats, és a dir, que s’ofereixen il·legalment mitjançant plataformes web.

En els darrers tres anys, aquesta oferta s’ha multiplicat per sis a Reus i arriba a superar la xifra de pisos públics de titularitat municipal (160). Tot i que la normativa que regula l’ús turístic dels habitatges és d’abast autonòmic, el registre i control dels pisos és responsabilitat dels Ajuntaments. En aquest sentit, la CUP critica “la passivitat del govern municipal a Reus” en aquesta matèria, després d’haver-se fet públiques les dades que tres de cada deu pisos turístics són il·legals.

“L’experiència d’altres municipis ens ha de fer entendre que la proliferació sense control de pisos turístics afecta en el preu de l’habitatge, tant en la compra com el lloguer, fins arribar a situacions que moltes veïnes són expulsades dels seus barris“, assegura la formació.