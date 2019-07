No a la monarquia espanyola

L'ASM crida a participar a la concentració per la recepció del rei d'Espanya

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), com ja va fer l'any passat, convoca una concentració per al dimecres 7 d'agost a les 19,30, davant el Palau Reial, amb motiu de la recepció organitzada pel rei d'Espanya. Enguany, com ja s'ha fet public, la convocatòria es fa conjuntament amb altres entitats.

L'ASM considera el cap de l'Estat espanyol el principal responsable de la pèrdua de llibertats que estam vivint als Països Catalans. Arran del discurs del "a por ellos", posterior al referèndum de l'1 d'octubre de 2017, s'han multiplicat els casos de racisme lingüístic contra els mallorquins, entre els quals destaquen els perpetrats per la guàrdia civil, el màxim representat de la qual és Felipe de Borbón com a cap suprem de les forces armades.

Per altra banda, denunciam una vegada més que l'estat espanyol sotmet les Balears a un espoli fiscal de 14,20% del PIB, segons reconeix el ministeri d'Hisenda. Això suposa un robatori anual de 4.200 milions d'euros públics que se'n van a Madrid i no tornen, que condemna les nostres illes a uns serveis públics tercermundistes i a no poder fer front al cost de la insularitat.

A la concentració de dia 7 reivindicarem la llibertat dels presos i exiliats polítics, una reclamació més fonamentada que mai després que el mes de maig l'ONU hagi instat Espanya a l'alliberament immediat dels presos, i que la justícia alemanya i belga continuï mantenint la llibertat del president català,Carles Puigdemont.





Així mateix insistirem en defensar la llibertat d'expressió, perseguida a l'estat espanyol amb víctimes emblemàtiques com el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtònyc, així com el dret a decidir de Catalunya i els Països Catalans.

També reivindicarem la restitució del museu Saridakis a Marivent. Cal recordar que Joan de Saridakis va fer construir el Palau de Marivent entre els anys 1923 1925 i que la vídua, Annunziata Marconi-Taffani, el donà el 1965 a l'antiga diputació provincial amb la condició que fos destinat a museu de les obres col·leccionades pel seu marit. Un cop Espanya va cedir l'usdefruit de Marivent a la casa reial borbònica, els hereus reclamaren el contingut de l'edifici, perquè no s'havien complit les condicions de la donació, i una sentència de 1988 va fer retirar totes les obres i mobiliari.