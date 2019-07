En defensa del territpri

El GOB impugnarà les autoritzacions de serveis de temporada que no compleixen la Llei de Costes.

Fa ja 5 temporades que presentam de forma sistemàtica al·legacions a les sol·licituds que presenten les persones físiques o persones jurídiques davant la Demarcació de Costes referents a ocupacions, instal·lacions i activitats de serveis de temporada en les platges i costes de les Illes Balears, les quals surten a informació pública al sol·licitar-se per a un termini superior a una temporada. En el termini d’informació pública hem presentat al·legacions davant la Demarcació de Costes sol·licitant que no s’atorgui l’autorització d’aquestes explotacions de serveis de temporada perquè no compleixen el procediment establert en la Llei de Costes i el seu Reglament.

La tramitació d’atorgament d’autoritzacions de serveis de temporada en platges i costes es fa obviant completament el previst en l’article 113.8 del Reglament General de Costes, el qual determina que solament se podran atorgar autoritzacions a particulars o persones jurídiques per a l’explotació d’aquests tipus de serveis quan els ajuntaments no en siguin els autoritzats. Així resulta que a Mallorca solament els ajuntaments de Fornalutx, Escorca, Deià, Banyalbufar, Valldemossa, Estellencs i Artà no disposen d’autorització per a les explotacions dels serveis de temporada a les platges. Tots els altres ajuntaments disposen o han sol·licitat les corresponents autoritzacions. És a dir, que solament el Servei Perifèric de Costes pot convocar concurs per a l’atorgament de l’explotació de serveis, quan l’Ajuntament respectiu no en pugui ser el titular directe o preferent dels serveis de temporada.

Així, Costes solament pot atorgar autoritzacions a particulars o persones jurídiques en aquells termes municipals en que l’ajuntament no sigui l’autoritzat i sempre que s’observi el previst a l’article 74.3 de la Llei de costes i 155.1 del Reglament General de Costes. D’acord amb aquests articles quan es tracta d’activitats de serveis s’han de respectar els principis de publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència pública. Per aquest motiu, Demarcació de Costes hauria de convocar un concurs amb la forma prevista a l’article 158.1 del mateix Reglament de Costes, i no atorgar l’explotació directament al sol·licitant com si l’actual Llei de costes de 1988 encara no hagués entrat en vigor.

Incomprensiblement, després de 5 anys que al·legam aquests fets, la Demarcació de Costes de les Illes Balears segueix sense fer cas a la Llei de Costes i al seu Reglament, atorgant centenars d’autoritzacions de forma completament il·legal, creant un gran perjudici econòmic als ajuntaments afectats i afavorint a la vegada la proliferació de tota casta d’explotacions econòmiques sobre les costes.

Enguany ja han sortit a informació pública 166 sol·licituds d’explotació de serveis de temporada a les costes de les Illes Balears i és de preveure que encara en surtin més, que serien les que s’autoritzaren l’any 2015, les quals finalitzaren la seva vigència l’any passat.

Entre les sol·licituds al·legades recentment s’hi troben les més de 1500 hamaques i para-sols de la platja de sa Coma, la terrassa-solarium de l’Hotel Don Pedro a Sant Vicenç, les 400 hamaques i para-sols de la platja de s’Arenal de Llucmajor, piscina i solàrium al Morer Vermell sense autorització ni concessió, entre moltes d’altres. A més es dona la gravetat que moltes d’aquestes explotacions ja estan en funcionament des de fa mesos quan l’exposició pública de l’expedient no acabava fins el passat 16 de juliol. ¿Quin control i aplicació de la Llei de costes hi ha a les costes i platges de les Illes Balears?

Des de el GOB esperam que se’ns comuniquin els atorgaments o denegacions de les sol·licituds al·legades per tal de poder-les impugnar i que s’acabi ja aquestes pràctiques totalment alienes a la normativa legal.