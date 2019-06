'Gure Esku' se solidaritza amb els presos polítics catalans

La plataforma sobiranista basca 'Gure Esku' ha realitzat uns seguit d'activitats en soldaritat amb els prosos polítics catalans aquest dissabte, amb una marxa "pels drets fonamentals" entre el santurario d'Arantzaztu d'Oñati i el pla d'Urbia.



Els participants en la marxa han confeccionat un mosaic amb forma de llaç groc. Els seus portaveus d'aquesta plataforma, Amalur Álvarez i Josu Etxaburu, també han llegit un comunicat en què han expressat la "inquietud i preocupació" davant la resolució de l'anomenat "judici del 'Procés", que han qualificat de "judici polític" per perseguir l'exercici del dret a l'autodeterminació. Per això han reclamat que cal "Treure les urnes i demanar que la ciutadania voti no pot ser delicte."