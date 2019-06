Universitats

Proposta d’acord per aplicar l’EPIF a la UAB

Ahir dilluns el rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona i la secció sindical de CGT hem avançat en un possible acord per a l’aplicació dels punts centrals de l’Estatut del Personal Investigador en Formació. Per valorar l’acord que, en cas d’aprovar-se permetria desconvocar la vaga prevista pels dies 11 a 14 de juny (en periode de proves selectivitat), es convoca una assemblea urgent, aquest dimarts a les 13 h. a la sala Annexa de l’Hotel d’Entitats per a ratificar o no el preacord.

Aquest preacord permetria assolir un any més de contracte (passant de 3 a 4) a aquest col·lectiu així com millores econòmiques que van motivar una primera realització de vaga a diverses universitats catalanes el passat 28 de maig per incompliment de l'EPIF (Estatut del Personal Investigador en Formació).