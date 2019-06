No a la «Llei Aragonès»!

El «Procés» continua ... La destrucció de drets socials i laborals, també!

Després de saber-se que s'està preparant un projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones, és a dir, el que vindria a ser una nova llei de privatització de serveis públics, o usant la neo-llengua dels poderosos, un projecte de llei per «l'harmonització» de la despesa pública, etc., coneguda ja pel nom de «Llei Aragonès» (pel nom del vicepresident de la Generalitat de Catalunya, un dels màxims dirigents d'ERC, Pere Aragonès ... i responsable de la defensa del Pla Bolonya en el seu moment). Així, la classe treballadora dels Països Catalans en general, i en concret de Catalunya, hem de posar-nos seriosament a construir el país que volem i necessitem. No només lliure d'espanyolisme i de jacobinisme ... si no lliure de tota forma d'explotació.

Com sovint sol passar amb aquests «projectes de lleis», poca cosa fan públic els «nostres» representants democràtics. Per sort, algunes informacions sí que s'han filtrat i, només amb eixes filtracions, la Llei Aragonès ja es perfila com l'atac més brutal contra els serveis públics i els drets socials bàsics que la classe treballadora ha patit durant els darrers anys, mitjançant l'externalització, quan no privatització directa, de dotzenes de serveis públics d'atenció a les persones (més de 150 serveis bàsics diferents, sanitaris i sociosanitaris, socials, educatius, d'activitat penitenciària, etc.).

Qui digui que la «Llei Aragonès» només afecta a serveis públics ja externalitzats no diu la veritat, tan sols haurà de revisar el llistat que s'ha pogut filtrar. No només es consoliden privatitzacions ja fetes (i que han empitjorat, degradat i depauperat enormement la situació de centenars de milers de famílies treballadores que depenen de molts d'eixos serveis), sinó que se'n faran de noves i, «curiosament», amb Florentino Pérez (responsable de la destrossa del projecte Càstor, entre moltes altres), com a màxim beneficiari.

I no només passen coses així a la CAC, sinó que també al País Valencià ens trobem amb un atac real i continu contra serveis públics bàsics (que s'externalitzen i es pauperitzen progressivament), com la neteja dels centres escolars o l'atenció als menors (amb força treballadores i treballadors d'aquests sectors sense cobrar des de fa mesos), per exemple.

Des de la COS entenem que cal organitzar-se als llocs de treball, i a les nostres localitats i barris, per defensar aquests serveis i, en un futur, aconseguir fer-los realment «públics», és a dir, nostres, controlats pel conjunt dels treballadors i treballadores (tant pels treballadors i treballadores d'aquests diferents serveis, com per les pròpies persones usuàries). Des de les accions més humils, des de les seccions sindicals i col·lectius locals de base, coordinades de baix cap amunt.

Sí, volem la República, però volem la República de la Classe Treballadora. Per això, amb la gran vaga general del 3 d'Octubre de 2017 a la memòria, fem una crida a aturar la nova ofensiva liberal i privatitzadora que el Govern «processista» de Torra i Aragonès, per posar les bases del que volem i necessitem. I per a això cal començar a bastir una nova Vaga General en els propers mesos.

No a la «Llei Aragonès»!

No a la desfeta dels drets i serveis socials guanyats per la classe treballadora amb moltes llàgrimes i sang!

Països Catalans, 15 de juny del 2019

Coordinadora Obrera Sindical - COS sindicat per l'alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans