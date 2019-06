Lluita institucional

La CUP trasllada a ERC i ECP la seva proposta programàtica a Tarragona

La CUP valora positivament “que ens haguem pogut trobar per fi a tres bandes”, després de la reunió amb els partits que configuren el govern de l’Ajuntament de Tarragona. Després que ERC i ECP hagin confirmat que el seu full de govern i cartipàs són modificables, els anticapitalistes han pogut presentar els eixos temàtics i compromisos per garantir una transformació real i sòlida a Tarragona sorgits de la passada assemblea oberta per tal de poder-los incloure en un possible acord.

Es tracta d’un document de propostes clau per iniciar les negociacions i per tal que el canvi de govern a l’Ajuntament no sols signifiqui un canvi de sigles i cares, sinó un inici de transformació en la dinàmica del govern front aquells principals temes que afecten actualment la ciutat en diferents matèries: urbanisme, habitatge, patrimoni, igualtat de gènere, transparència i participació. Al mateix temps, els cupaires han demanat conèixer l’acord polític de l’equip de govern i s’han compromès a facilitar a ERC i ECP una proposta de canvi de cartipàs.

Les tres formacions s’han emplaçat a trobar-se la setmana del 15 juliol per parlar del text refós del programa polític a tres bandes, la calendarització dels tempos, així com els indicadors per avaluar el compliment dels acords programàtics i la modificació del cartipàs. Tot plegat, després que cada formació hagi pogut dur a terme els seus processos deliberatius.

La CUP segueix mantenint “la voluntat de la nostra assemblea d’incorporar-nos abans de l’agost al govern municipal”, tot i que han mostrat certa flexibilitat davant les demandes de l’equip de govern del consistori.