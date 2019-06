Municipals 2019

La CUP Tarragona es reuneix per primer cop amb el nou alcalde Pau Ricomà

A l’espera que es puguin iniciar les converses a tres bandes sol·licitades per la CUP, amb ERC i ECP, per debatre la possibilitat de traçar un acord programàtic de govern, el grup municipal de la CUP s’ha reunit aquest matí, per primer cop, amb el nou alcalde de Tarragona Pau Ricomà.

Laia Estrada i Eva Miguel valoren positivament el tarannà del nou batlle i la predisposició a acceptar suggeriments de la formació anticapitalista. Ricomà s’ha reunit amb tots els grups municipals per tal de traslladar les propostes de l’actual equip govern en relació al funcionament de les comissions informatives, les juntes de portaveu, etc.

Les cupaires han aprofitat l’ocasió per manifestar la seva disconformitat en relació a la quantitat i sous tant d’assessors com dels càrrecs electes que estan a govern i el fet que no disposessin de la informació final fins minuts abans del ple extraordinari del passat 15 de juny, alhora que han exposat algunes propostes d’aplicació a curt termini per tal de pal·liar mancances relacionades amb la transparència i la participació denunciades al llarg del darrer mandat.

Les conselleres cupaires Estrada i Miguel han emfatitzat la necessitat de fer més accessible el ple de l’ajuntament per al conjunt de la població tarragonina. Per això han demanat a Ricomà que es modifiqui el ROM de forma que les entitats puguin defensar les seves pròpies mocions sense necessitat de passar pels grups municipals, així com que l’emissió en streaming sigui una realitat. També en relació a millorar les fórmules participatives, la candidatura d’unitat popular aplaudeix la voluntat de Ricomà de voler convidar les entitats de la ciutat a pujar al balcó de l’Ajuntament durant les diades, recollint una de les demandes formulades per la CUP amb insistència durant l’anterior mandat.

Finalment, en relació a la transparència, Laia estrada i Eva Miguel han manifestat la necessitat de facilitar la fiscalització de les empreses municipals 100% públiques i les mixtes. La CUP vol que els grups municipals sense representació als consells d’administració d’ESPIMSA, SERFUM i EMATSA puguin accedir a la informació d’aquestes empreses. Alhora, les anticapitalistes també han recordat la necessitat que es garanteixi la participació de representants dels treballadors i les treballadores als consells d’administració.