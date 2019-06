Municipals 2019

La CUP Tarragona celebra haver començat a fer fora la màfia

La CUP Tarragona ha celebrat començar a posar les bases per un canvi polític a la ciutat i treballaran perquè aquesta transformació esdevingui real, sòlida i profunda.

Aquest matí s’ha celebrat el ple d’investidura després de les eleccions del passat 26 de maig. Els cupaires han votat investir a Pau Ricomà (ERC) com a nou alcalde de Tarragona, donat que ha acceptat els cinc punts que vam proposar la CUP i per fer fora la màfia ballesteril. A partir d’aquí, la formació assumeix “la responsabilitat d’un moment que requereix sumar” i asseguren estar oberts a “treballar perquè hi hagi un acord polític de govern no només de nou, sinó d’onze consellers i conselleres”, donat el pacte entre ERC i ECP. Així mateix, asseguren que si aquest no és possible, treballaran igualment des de l’oposició amb l’única motivació és la de “servir el poble tarragoní com es mereix”, com ha expressat Estrada durant el ple.

La portaveu dels anticapitalistes ha recordat alguns exemples de malbaratament de recursos públics del ja ex-alcalde socialista i ha denunciat el clientelisme i els tractes de favors. “Ha arribat l’hora de deixar de rendir pleitesia a promotors immobiliaris, interessos eclesiàstics i grans empreses de l’Íbex 35”, ha dit Estrada mentre que Eva Miguel, la número dos dels cupaires i nova consellera a l’Ajuntament, així com altres membres de l’Assemblea Local presents a la sala mostraven cartells denunciant també la màfia que està fora del saló de plens. Destacar que tots ells i elles duien una samarreta reivindicativa amb el lema “fora la màfia”.

Seguidament, la CUP ha explicat la Tarragona que volen, aquella on la cultura sigui una eina popular per transformar-ho tot de forma col·lectiva, on la prioritat sigui garantir el dret a l’habitatge, on es preservi l’Anella Verda real, on l’Ajuntament “s’atreveixi a municipalitzar el servei de neteja” i fer de la transparència i la lluita contra la corrupció “els fonaments d’una nova forma de gestionar la ciutat” i així posar la vida de la gent al centre.

Al mateix temps, els cupaires han sentenciat que no permetran que mai més “l’Ajuntament de la nostra ciutat es posi de perfil davant la vulneració de drets, com ha passat fins ara, davant tots els presos i preses polítiques i exiliats i exiliades” i que són al consistori per “permetre avançar en la conquesta del nostre dret a l’autodeterminació.