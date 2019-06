La CUP de Tarragona debatrà en assemblea oberta el paper que ha de desenvolupar el proper mandat

El proper dijous 6 de juny, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Tarragona celebrarà una primera assemblea oberta per tal de debatre quin ha de ser la funció del grup municipal anticapitalista durant el proper mandat.

L’objectiu de la formació és, mitjançant la seva metodologia de treball assembleària i participativa, valorar quin paper ha d’adoptar per tal de contribuir al màxim a la transformació real, sòlida i profunda que requereix la ciutat. En aquest sentit, les cupaires volen analitzar de forma col·lectiva les implicacions, les possibilitats, les conseqüències que comportarien tant el fet de mantenir-se a l’oposició, com el fet de governar. Així com els requisits o punts indispensables per tal d’acceptar un pacte de govern.

La CUP fa una crida a les persones que van dipositar la seva confiança en la formació anticapitalista el passat 26 de maig perquè participin de l’assemblea oberta que es desenvoluparà el dijous 6 de juny a les 19h al carrer de l’enrajolat. D’aquesta manera, les cupaires inicien el seu procés de deliberació i presa de decisió, el qual combinarà assemblees obertes amb les pròpies assemblees internes de la militància, i les converses amb les altres formacions polítiques que asseguren voler un canvi a la ciutat.

Per últim, la CUP recorda que, en relació al debat d’investidura, la formació resta a l’espera d’una resposta pública i formal per part d’ERC, confirmant l’acceptació dels cinc punts de mínims proposats: la modificació del POUM per a preservar l’Anella Verda, l’estudi de la qualitat de l’aire, la mobilització del parc de pisos buits propietat de grans tenidors i de bancs, la implementació de pressupostos participatius durant el 2020 amb una partida mínima de l’1% del pressupost municipal i l’estudi de la internalització del servei de neteja.