Llibertat d'expressió

L'STEI Intersindical expressa el seu auport a Toni Galmés i a la llibertat d'Expressió

L’STEI Intersindical ha manifestat el seu suport al dibuixant manacorí Toni Galmés i al Govern de les Illes Balears davant l’amenaça de denúncia per part dels sindicats de policia en contra del Govern per haver subvencionat el llibre “On és l’Estel•la”, de l’il·lustrador mallorquí.

L’obra en qüestió és una publicació de caire satíric, destinada al públic adult, que repassa alguns dels episodis més rellevants del procés català, com les manifestacions de la Diada, el referèndum de l’1 d’octubre i la concentració davant del Departament d’Economia del 20 de setembre de 2017.

Cal tenir en compte, a més, que la subvenció atorgada per l’Institut d’Estudis Baleàrics es va fer amb criteris objectius, ja que les bases no permeten ni supervisar ni censurar els continguts; ni per tant posar límits a la llibertat dels autors.

L’STEI Intersindical rebutja qualsevol atac a la llibertat d’expressió i expressa, una vegada més, el seu suport a la creació artística, en aquest cas cap a Toni Galmés, a qui es vol limitar, amb amenaces i denúncies, la seva llibertat creativa.