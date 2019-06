LOrtiga Feminista es presenta amb una jornada no mixta plena dactivitats a Malla

El col·lectiu feminista L’Ortiga Feminista es presentarà públicament aquest dissabte a Mas Pratdesaba, a Malla, amb una jornada plena d’activitats, que començarà a 2/4 de 12 del migdia i s’acabarà entrada la matinada. El col·lectiu encetarà, amb aquesta presentació, un procés de visibilitat pública i d’acció política, després d’haver-se consolidat prèviament com un grup d’afinitat i formació.

La jornada, que serà no mixta, començarà amb una xerrada sobre Feminismes al territori, on hi participaran col·lectius feministes d’altres indrets, com les lluçanenques La Fetillera; Cortsenques Dissidents, de Les Corts; Acció Lila, de Manresa; la Brotada, de Vallcarca i la Bala, de Mollet del Vallès.

Després del vermut amb glosadores i del dinar popular (que tindrà un cost de 5 euros), es farà el taller Parlem de plaer? Conversem sobre cossos, història i desig, a càrrec d’Anna Planellas García. La jornada s’acabarà amb un recital de poesia, concert de Na Trenca i festa amb DJ Sonia i Melena i PD Ruinoses.

Durant tot el dia hi haurà servei de barra, exposicions, bon ambient i també sopar.

L’Ortiga Feminista

Les primeres trobades del llavors grup de dones d’afinitat van començar a fer-se a principis del 2018. Les desenes de dones que s’hi van anar involucrant van decidir consolidar-se com un grup d’afinitat i posar èmfasi en la formació abans d’optar per l’acció política del grup. Fins ara s’han fet assemblees quinzenals, tancades de cap de setmana, formacions autoorganitzades, dinàmiques i activitats de cohesió i de cura. A partir d’ara, el grup es planteja començar a fer accions per generar debat públic al voltant dels feminismes.