Llibertat d'expressió

L'OCB insta al batle de Sóller a reconsiderar la seva decisió i a encarregar a SOMA una rehabilitació de la seva obra

Ahir dimecres el batle de Sóller va fer tapar el mural que l'artista plàstic SOMA havia pintat fa quatre anys en la plaça de les Teixidores a petició del col·lectiu solleric Albaïna. El mural, titulat 'El turisme engolint Mallorca', denunciava les conseqüències territorials i mediambientals que genera un model turístic que, a judici de l'artista, condueix a la massificació i el col·lapse.

L'OCB denuncia el que constitueix un acte de censura de la primera autoritat municipal sollerica, que vulnera el dret fonamental a la lliure expressió de les idees i a la creació artística, protegits en l'art. 20 de la Constitució espanyola i de l'article 10 del Conveni Europeu dels Drets Humans. La llibertat d'expressió, segons la jurisprudència consolidada del Tribunal Europeu dels Drets Humans, «no val únicament per a les informacions i idees que són rebudes favorablement o tengudes per inofensives o indiferents, sinó també per a aquelles que ofenen, xoquen o pertorben l'estat o una fracció qualsevol de la població».

Marc Peris, SOMA, llicenciat en Belles Arts, és un artista urbà, i només intervé en espais degradats, com murs de solars o façanes d'edifics abandonats (mai en immobles protegits o històrics). Ha pintat a diverses ciutats de l'Estat i europees. Ha exposat al Casal Solleric o la Sala Peraires de Palma i ha treballat per encàrrec d'institucions com l'Ajuntament de Palma (barri Can Alonso) o a Can Alcover, amb motiu dels deu anys de l'espai cultural..

L'OCB insta al batle de Sóller a reconsiderar la seva decisió i a encarregar formalment a SOMA, des de la institució que presideix, una rehabilitació de la seva obra.