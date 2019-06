Moviment veïnal

Entitats i el veïnat de la Properitat contra el desnonament de l'hort comunitari del barri

L'hort-jardí Date una Huerta, situat al número 79 del carrer Joaquim Valls, és un espai veïnal consolidat al barri que compleix una funció social reconeguda per tothom, incloses les administracions públiques.

Ja fa dos anys i mig que aquest espai, abandonat i ple de brutícia, es va convertir en un verger i un lloc de trobada des del qual es promouen diferents iniciatives culturals i solidàries al barri.

Ara, el BBVA, propietari del solar juntament amb el fons voltor Cerberus, vol fer fora “els ocupants” i la jutgessa ha donat resposta a la denúncia ordenant el seu desnonament per al pròxim divendres 21 de juny. De res no ha servit que el districte de Nou Barris intentés intervenir per aturar-lo.

Les entitats i el veïnat de la Prosperitat defensen que Date una Huerta es quedi al barri mentre no es construeixi al solar. Per això demanen que s'aturi el desnonament i proposem la cessió de l'ús fins que la propietat no hi edifiqui.

No volen un altre espai degradat i buit al barri amb l'únic objectiu de fomentar l'especulació immobiliària. La propietat també implica responsabilitat i el deure de contribuir a la millora del seu entorn.

Per explicar el projecte i la situació actual, convoquem una roda de premsa el dimecres 19 de juny de 2019 a les 11 hores a l'hort comunitari, al carrer Joaquim Valls 79.