Corrupció

El jutge arxiva la causa per prevaricació contra l'exalcalde, tres exregidors, un assessor i tres tècnics del govern

El Jutge del Jutjat Contenciós número 3 ha declarat l’arxiu provisional de la causa per prevaricació iniciada arrel de la Querella presentada per SMATSA. La causa costava d’una querella inicial i dues ampliacions i afectava els regidors Albert Boada, Xavi Guerrero, Lluís Perarnau, l’alcalde Maties Serracant, l’assessor Jordi Colomer i tres tècnics municipals. En un “auto” de 11 de juny el Jutge n’ha decidit el sobreseïment provisional i l’arxiu de la causa.

Els fets que van motivar la querella inicial es remunten al gener de 2017 quan el llavors alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez (ERC) juntament amb els regidors Xavier Guerrero i Albert Boada van dur a terme una roda de premsa en la qual van anunciar que iniciaven el procediment per anul·lar el contracte de recollida de residus i neteja viària, ja que el govern del PSC del mandat 2011-2015 l’havia signat per 15 anys, quan legalment el màxim son 4 anys. També s’indicava que l'empresa del servei de neteja i recollida de residus estaria facturant uns sobrecostos d'aproximadament 6,5 MEUR.

L’empresa SMATSA es va querellar contra ells el juliol de 2017 i va ampliar la querella el març de 2018 a tres funcionaris, en Lluís Perarnau, regidor de serveis, i en Maties Serracant, alcalde, després que l’Ajuntament aprovés les liquidacions de 2014, 2015, 2016, i el requeriment que instal·lessin GPS a tots els equips per tal de confirmar que s’estaven realitzant tots els serveis. Al desembre de 2018 van torna a ampliar-la per tal de poder suspendre la ITF que obligaba a l’empresa a facturar només els serveis efectivament prestat i al preu contractat.

El jutge ha considerat que les actuacions de tots els querellats per Smatsa són legals, legítimes i formen part de la funció fiscalitzadora dels contractes de les administracions públiques en defensa de l'interès general.

La interlocutòria del jutge acredita l’absència d’indicis de prevaricació

El jutge afirma ara en el seu escrit que “No hi ha una contradicció patent, notòria i inqüestionable de l’ordenament jurídic, ni casos de il·legalitat contundent i manifesta, de l’entitat que no puguin explicar-se amb una argumentació tècnico-jurídica mínimament raonable.“

L’auto estableix que “No es desprenen indicis de què els querellats pretenguessin acordar, de manera no només no conforme a Dret, sinó manifestament il·legal, injusta , resoldre unilateralment el contracte adjudicat a SMATSA i municipalitzar el servei“. En tot cas, l’auto recull que “aquesta seria una decisió legítima que el consistori pot adoptar a través de l’oportú tràmit legal i amb subjecció a allò acordat, el qual no és qüestiona. Les circumstàncies exposades en la querella no absents de tot fonament com es deriva de tota l’actuació, no serien mai hàbils per constituir un delicte de conspiració per a prevaricar”. El jutge afirma també que “No existeix cap indici de prevaricació sinó que ha resultat ser una simple conjectura de la querella, desmentida per la instrucció” i que “No hi ha cap indici de pressió per part dels polítics als tècnics per realitzar els seus informes, com sostenia la querellant”.

El jutge afirma que l’actuació de l’Ajuntament és més aviat indicativa de procedir conforme a Dret, no d’actuar de forma arbitrària o injustament: “Aquests actes no indiquen en tot cas que els querellats s’haguessin confabulat per revertir de forma il·legal el servei d’escombraries de l’Ajuntament, doncs la revisió de l’interès públic d’una concessió i la publicitat al criteri sobre eventuals irregularitats (que no són sense sentit) formen part de la llibertat d’expressió reforçada en aquest cas per l’exercici de càrrec públic i l’interès general en assumptes públics com aquest ho era”

“La imputació d’una conspiració per prevaricar no passa de ser una conjectura per part de la querellant, que pretén anticipar les barreres de protecció penal inclús més de l’anticipació pròpia dels actes preparatoris, i tot això sobre la base, a més, de simples conjectures.”

La interlocutòria també recull que “La instal·lació de GPS en els equips mòbils sembla certament la única forma viable de controlar la prestació dels serveis per SMATSA”. Així mateix, pel què fa a la nul·litat del contracte observa que “la mateixa té cert fonament, es va demanar a la Comissió Jurídica Assessora, i això és indici de la voluntat d’actuar conforme a Dret.”

L'arxiu reforça la tasca de fiscalització realitzada

La Crida per Sabadell considera que l’arxiu provisional de la causa reforça la validesa de la feina feta per l’anterior govern. Alhora, ens reafirmem en que l’amenaça i la coacció que ha exercit l’empresa no ha impedit l’acció política i administrativa de fiscalització i control que havia d’exercir el govern municipal.

Ara que la causa s’arxiva cal denunciar de nou l’exercici intencionat de la via penal per dilatar i entorpir el procediment administratiu, i lamentar novament que la companyia hagi portat el cas als tribunals en lloc de procedir pels camins adequats presentant al·legacions i/o contenciosos-administratius.

Davant l’amenaça exercida per l’empresa, l’acció del govern sota la responsabilitat del regidor Lluís Perarnau va seguir endavant en la mateixa línia i exigència amb el desenvolupament dels cinc expedients que s’havien anunciat. Tal com vam afirmar aleshores, no hi havia cap motiu per deixar-ho de fer i deixar de fer-ho sí que hauria suposat prevaricar.

Alhora cal també posar en valor el fet que no hi hagués dimissions ni repercussions sobre cap dels 8 investigats, ja que el govern no tenia cap mena de dubte dels procediments tècnics impulsats. Canviar el rumb emprès fins aleshores seria una irresponsabilitat"

La Crida va alertar que es tracta d’una venjança de l’empresa contra el Govern local per haver denunciat les irregularitats del servei. Una de les prioritats de l’anterior Govern sempre va ser fer net, acabar amb pràctiques corruptes i irregularitats en els compliments dels contractes públics i vetllar perquè els serveis bàsics de la ciutadania es gestionin de la forma més eficient i transparent possible. Aquestes prioritats segueixen intactes ara que la Crida farà oposició al nou govern a la ciutat.

Emplaça al govern municipal a seguir amb la mateixa exigència en la fiscalització i el control del compliment del contracte

La Crida per Sabadell emplaça al govern municipal a continuar amb la tasca de fiscalització del contracte, atès els incompliments flagrants ja acreditats en nombrosos informes tècnics. Així, doncs, la Crida demanarà la situació de cadascun dels expedients oberts i en tràmit i dels diferents contenciosos interposats per l’empresa per poder-ne fer el seguiment acurat.

Esperem que el nou govern no cedirà davant dels atacs que pugui seguir fent l’empresa quan segueixin endavant els expedients oberts.

Alhora, la Crida exigeix al govern que continuï exercint d’acusació en la peça 28 del cas Mercuri davant els clars indicis delictius vinculats presumptament amb l’adjudicació irregular del contracte.