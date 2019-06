Decréixer per sobreviure. 25 propostes de Terraferida

Presentam 25 mesures urgents que han de prendre Govern i Consells amb la màxima celeritat possible amb l’objectiu de fer front a la situació d’emergència climàtica que vivim i al deteriorament territorial i ambiental que pateixen les nostres illes.

No podem obviar que les Illes Balears pateixen una degradació ambiental i una sobreexplotació territorial i de recursos naturals que està causada per la gran pressió humana i urbanística existent. Per altra banda, hem de ser conscients que ens queden 11 anys per reduir les nostres emissions com a mínim a la meitat per evitar el desencadenament de conseqüències irreversibles.

Per aquest motiu des de TERRAFERIDA exigim al futur nou Govern de les Illes Balears i als diferents Consells Insulars implementar 25 propostes que aposten pel decreixement com a garantia de supervivència.

DECRÉIXER PER SOBREVIURE. 25 propostes de Terraferida.

TURISME I TERRITORI.

1.Ni una plaça turística més. Eliminar la bossa de places turístiques i apostar per decréixer implantant la mesura de dues places de baixa per cada nova plaça turística.

2. Prohibir qualsevol tipus d’allotjament turístic a sòl rústic i de nous habitatges de lloguer vacacional a plurifamiliars. Augmentar el cos d’inspectors i les inspeccions i la lluita contra l’oferta il·legal, que sols a Airbnb és d’unes 80.000 places il·legals.

3. Revisar el PTI amb l’objectiu de desclassificar els urbanitzables (molt especialment els ubicats a la Serra de Tramuntana, on queden 475 hectàrees de sòl vacant), apostar per la contenció urbanística i marcar les pautes per a un decreixement urbanístic. A Mallorca queden 2090 hectàrees de sòl vacant i capacitat total per prop de 1 milió de places més. Desclassificar tot el sòl que no sigui per equipaments públics i habitatge social.

4.No permetre l’ús residencial a sòl rústic, ni qualsevol altra ús propi del sòl urbà.

5. Modificar la LEN per declarar amb categoria d’ANEI tots el paisatges valuosos exclosos que ara només estan qualificats com a Sòl Rústic Comú, tot el Sòl Rústic Forestal i les ARIP.

6.Ni un euro públic més destinat a promoció turística. Qui vulgui promoció que la pagui de la seva butxaca com la resta de sectors. Destinar els recursos de l’impost de turisme sostenible a pal·liar els efectes ambientals que provoca l’activitat turística pel que fa a

la vigilància, consum de recursos naturals, cicle de l’aigua, generació de residus i

impactes sobre el territori.

7. Suprimir del pla de carreteres els trams no executats dels segon cinturó i totes les ampliacions, circumval·lacions i desdoblaments prevists.

8. Aturar qualsevol ampliació de ports destinada a augmentar el nombre d’amarraments.

ENERGIA, MOBILITAT I CANVI CLIMÀTIC

1. Declarar l’estat d’emergència climàtica implementant de maner immediata mesures que conduïssin a la reducció ràpida de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

2. Activar mesures urgents per fer decréixer la demanda energètica. No podem mantenir els consums actuals.

3. Reduir el parc de vehicles existent posant més transport públic i més barat.

4. Crear un model de mobilitat basat en el transport col·lectiu que disminueixi emissions i eviti noves infraestructures viàries.

5. Aprovar de forma urgent la planificació territorial de les zones de desenvolupament prioritari pel que fa a la instal·lació d’energies renovables que eviti la instal·lació d’aquestes infraestructures a sòl rústic ben conservat o sense parcel·lar.

6. Posar límits a l'afluència de megacreuers al port de Palma i a la resta de ports de les Illes. Volem un màxim d’un creuer al dia a Palma, tot verificant per part de l’administració que fa servir combustible lliure de sofre i augmentar l’impost de turisme sostenible que paguen els creueristes.

7. Incloure el transport aeri i marítim en els objectius de reducció d’emissions marcats a la llei de canvi climàtic i transició energètica.

8.Oposició frontal de les institucions balears a l’ampliació de l’aeroport de Palma i a qualsevol mesura que n'incrementi la capacitat operativa.

9. Implantar una fiscalitat verda de caràcter finalista que gravi les activitats contaminants (emissió de gasos, generació de residus, consum d’energia, explotació de recursos naturals...).

ESPAIS NATURALS, AIGUA I RESIDUS

1. Dotar de més personal i recursos per la gestió a tots els espais naturals marins i terrestres (parcs, paratges, reserves marines, espais Xarxa Natura 2000, etc) i implementar mesures per evitar la seva massificació. Cal dotar de personal propi el Parc Natural d’es Trenc i que la Comunitat Autònoma gestioni l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera.

2. Ampliar els límits dels Parcs Naturals de Llevant, l’Albufera de Mallorca, la Dragonera (àmbit marí) i la zona ZEPA de la Marina de Llucmajor. Recuperar el Parc Natural de Cala d’Hort, Cap Llentrisca i sa Talaia i declarar el Parc Natural de Rafeubetx, el Toro i

Malgrats.

3. És imprescindible posar al dia totes les eines de planificació (PORN i PRUG) dels Espais Natural protegits de les Illes i aprovar tots els plans de gestió de les zones Xarxa Natura 2000.

4. És necessària una gran aposta per la vigilància amb capacitat sancionadora dels espais natural protegits, augmentant es mitjans i el personal que s'hi destinen. La situació segueix sota mínims mentre la pressió de visitants, el furtivisme i les conductes

imprudents creixen.

5. Modificar el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus sòlids Urbans de Mallorca (PDSGRUM) amb els objectius, entre d’altres, d’implantar progressivament el sistema de retorn i devolució d’envasos, arribar a assolir el reciclatge del 60% dels residus

produïts i la implantació de la recollida obligatòria de la fracció orgànica. Amb aquests objectius i una bona i eficaç política de prevenció, el Pla hauria de preveure: fomentar les plantes de compost municipals i impulsar la recollida selectiva domiciliària,

especialment de la fracció orgànica, per tal de permetre el tancament progressiu de les

plantes d’incineració.

6. Revisar el contracte amb TIRME per tal de minvar l’activitat de la incineradora revertint els objectius de l’actual Pla Director Sectorial que prioritza la incineració de residus.

7. Executar un gran pla d’inversions que millori la depuració de les aigües residuals i permeti la seva reutilització.

8. Implantar per llei l’obligatorietat d’establir la progressivitat de les tarifes de consum d’aigua. S’han d’augmentar les inspeccions i la recuperació dels aqüífers en mal estat reduint el volum d'extracció d'aigua i evitant la seva contaminació. Prohibició de la

construcció de piscines a sòl rústic.