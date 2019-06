Comunicat davant l’incendi a la Ribera d’Ebre

CUP Terres de l'Ebre

La CUP Terres de l’Ebre volem mostra la nostra solidaritat i escalf a les veïnes i companyes de la Ribera d'Ebre, en especial als municipis afectats, la Torre de l'Espanyol, Vinebre, la Palma d'Ebre, Flix i Maials, per l'incendi que porta ja cremades 5600 hectàrees i 41 persones evacuades i amb un flanc a la Palma d’Ebre totalment descontrolat que pot convertir-lo en l’incendi de major magnitud dels darrers 20 anys.



També volem fer arribar el nostre agraïment i força als 350 efectius del cos de bombers, del GRAF, equips d’emergència i agents rurals que s'estan deixant la pell tot i la manca de recursos a causa dels anys de desinversió que els mateixos professionals fa temps que denuncien.

Cal agrair també la feina a la resta de serveis i voluntaris que porten des d'ahir treballant en l’incendi i el nostre ferm suport a tota la gent que està patint els seus efectes: ramaders i ramaderes, veïns i veïnes i les treballadores afectades.



Ens ompli de tristesa veure cremar el nostre territori i pensar que s'hagués pogut evitar el nombre d'hectàrees afectades i la virulència del foc, si hi hagués una gestió forestal eficient i pensada en la massa forestal per evitar la degradació d'un territori que s'està abandonant.

La Generalitat destina 4 milions d'euros a l'any en gestió forestal i prevenció i gestió d'incendis enfront dels 20-30 milions d'euros en extinció. És evident que cal un canvi de model que posi els esforços i recursos en la prevenció i que s'adapti als nous reptes derivats del canvi climàtic.



Vivim en un país mediterrani que de sempre ha estat modelat pel foc i que n’és un element intrínsec. Es fa necessari i urgent una nova cultura de gestió del foc i de la gestió del territori, que permeti disposar d’uns territoris més resilents als incendis i que inclogui en la seva planificació el risc d'incendis forestals com una qüestió troncal i estratègica.



Es tracta d'una qüestió de prioritats: la Generalitat farà efectiva d’aquí no res la compra dels terrenys de la Caixa on s'ha d'ubicar el recinte de casinos del Hard Rock per un valor superior als 120 milions d'euros, que són 25 anys d'inversió de la Generalitat de Catalunya en gestió forestal sostenible.



Cal entendre la gestió del risc d'incendi com una oportunitat per al desenvolupament rural, reconeixent el paper de les activitats agràries i forestals en la gestió del combustible i la seva relació amb la qualitat del paisatge i altres serveis ambientals. No és un repte fàcil, i no es pot assolir en poc temps, però cal ja canviar el model i implementar polítiques i directrius que vagin en aquest camí. Si no és així, l'alternativa és molt clara: patirem grans incendis i les nostres comarques i pobles continuaran abocades a la ruïna econòmica i el despoblament.