NI presos ni exiliats

Clam arreu en defensa l’autodeterminació en l’últim dia de judici a l’1-O

Entitats i partits polítics s’han concentrat aquest vespre en el darrer dia de judici a l’1-O a Barcelona i altres punts de Catalunya. En la lectura del text unitari, s’ha demanat teixir una estratègia unitària per fer front a la repressió i respectar el dret a l’autodeterminació, i per denunciar les vulneracions de drets de tot el procés judicial.

Quatre mesos després d’iniciar-se el judici, avui les places s’han tornat a omplir per mostrar el rebuig al procés judicial que ha portat davant dels tribunals el referèndum a l’1-O i mobilitzacions populars com la del 20 de setembre o el 3 d’octubre.

A Barcelona, plaça Catalunya s’ha omplert de gent, convocada per l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, i els grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la Candidatura d’Unitat Popular. L’acte ha comptat novament amb la presència dels quatre portaveus unitaris, David Fernàndez, Estel Solé, Martí Anglada i Anna Sallés, que han estat els encarregats de conduir l’acte i llegir-ne el text unitari, acompanyats de representats d’altres entitats com l’ACDC, la taula del tercer sector, LaFede, Unió de Pagesos, la Intersindical-CSC, la IAC, la FOCIR, Irídia i la Tamara Carrasco.

El text constata, d’una banda, que davant de lleis injustes, cal oposar-s’hi, i la desobediència civil pacífica és “un deure” davant l’autoritarisme. El judici suposa una vulneració “flagrant” de drets fonamentals, i la instrucció ha estat plena “d’irregularitats”, generant una situació “d’indefensió” als encausats. En aquesta línia, el text evidencia que el judici ha estat un “escarni”, i un “atemptat” als drets civils, polítics i en especial a l’autodeterminació, i que les acusacions s’han inventat un relat, ja que “mai hi ha hagut violència a Catalunya”.

D’altra banda, es considera que no busca justícia, sinó “venjança”. “La unitat d’Espanya no està per sobre dels drets fonamentals que protegeix la mateixa constitució”, adverteix el text, i acusa la justícia espanyola d’anar de bracet amb l’extrema dreta abans que amb el dret internacional. De fet, constata que l’Estat fa cas omís d’advertències de l’ONU, i subratlla que el judici s’ha convertit en un instrument per perseguir la dissidència política.

Organitzar un referèndum no és delicte

Seguint l’estela de la jurisprudència internacional, es recorda que organitzar un referèndum no és delicte, i es pregunta si a l’Estat espanyol no li pugen els colors quan l’ONU titlla el tribunal de parcial, i recorda que el motiu que els manté tancats és haver exercit drets com les llibertats d’opinió, expressió, associació, reunió i participació.

Per tot això, el text unitari demana l’anul·lació del judici, i urgeix a teixir una estratègia unitària com a única manera d’aturar la repressió i fer respectar el dret a l’autodeterminació. I acaba fent un advertiment: si la sentència no és absolutòria, crearà jurisprudència i marcarà un precedent “que posarà en perill tots els moviments socials a Catalunya, però també a l’Estat espanyol i a tota Europa”. Però, així mateix, augura que els tribunals internacionals acabaran condemnant l’Estat per aquest intent “barroer” de convertir “drets en delictes”.

Retrobar la unitat independentista

La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, en declaracions als mitjans, ha titllat el judici d’”impropi” en una democràcia de qualitat del segle XXI, i ha subratllat que allò que busca aquest judici polític és acabar amb el moviment independentista. “Volen que ens aturem”, ha dit, però ha reivindicat que la societat catalana ha decidit seguir avançant i mantenir els objectius polítics.

En aquest sentit, ha enviat un missatge d’esperança i confiança per retrobar la unitat estratègica del moviment independentista, més necessària que mai davant de la sentència que arribarà. “Treballarem per aquesta unitat i perquè tingui un objectiu clar: aconseguir la independència”, ha conclòs.