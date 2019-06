Repressió

Alerta Solidària crida a contrar-se a la ciutat de la Justícia de Barcelona en suport dels 5 detinguts antifeixistes

Al llarg del dia d'ahir, els Mossos d'Esquadra han detingut a, com a mínim, cinc persones, una d'elles menor d'edat i han citat a declarar en seu policial una sisena persona menor d'edat. La citació està relacionada per la seva participació en la manifestació contra l'acte de VOX a la Plaça Espanya de Barcelona el passat 30 de març. Els detinguts passaran avui a disposició judicial.

Cal recordar que aquella manifestació es va saldar amb set persones detingudes, una d'elles, la companya antifeixista Ruth, va romandre en presó preventiva durant una setmana.

Segons Alerta Solidària, "fa un mes la nova Circular de la Fiscalia General de l'Estat sobre delictes d'odi generava certa alarma per la clara voluntat de perseguir l'antifeixisme. Però no és res de nou, aquesta operació instada directament per Mossos d'Esquadra, ja és una més de les que ens tenen acostumats. La persecució de l'antifeixisme ve de lluny, però no ens aturaran, no passaran".

Davant d'aquests fets, Alerta Solidària ha fet una crida a la mobilització en solidaritat amb les persones detingudes i per plantar cara al feixisme i aquells que el normalitzen i emparen. "l animem a participar demà de la solidaritat a la Ciutat de la (in)Justícia de Barcelona a les 12.30 per a exigir la immediata posada en llibertat de les persones detingudes i el cessament immediat del Conseller d'Interior que, novament, des del seu despatx, assenyala i deté a les persones que lluiten per una societat lliure de feixisme".