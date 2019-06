#LaCUPésBenestarAnimal

En plena campanya electoral i a través de la premsa, ens vam assabentar que la regidoria de Salut havia decidit rescindir el contracte amb SEPROANIMAL (Corralet), l’empresa encarregada del servei de recollida d’animals al nostre municipi.

Aquest acord es va adoptar en la Junta de Govern local del 23 de maig, una setmana abans que acabes la pròrroga del contracte:

“PRIMER. RESCINDIR el contracte subscrit amb SERPROANIMAL SL, de Vinaròs,per a la prestació del servei de recollida d’animals al municipi d’Alcanar, amb efectes de data 31/05/2019, per no desitjar la seva continuïtat.”

Des de l’Assemblea local de la CUP Alcanar - Les Cases no estàvem d’acord que aquest servei estigues gestionat per Corralet, així ho hem denunciat en diverses vegades. Però per poder arribar a rescindir el contracte amb èxit i que es pogués gestionar la recollida d'animals per una protectora sense que aquesta es veies abocada al col·lapse, durant el passat mandat s'hauria d'haver començat a treballar amb la tinença responsable d'animals, dotant a la policia local d'un lector de xip, sancionant als propietaris que no tinguessin als animals identificats i fent complir altres aspectes bàsics de la Llei Catalana de Protecció Animal.

I ens fem una sèrie de preguntes:

Que passa amb els animals recollits al nostre municipi per Corralet abans del 31 de maig de 2019?

El govern local d’ERC acorda rescindir un contracte set dies abans del seu venciment sense tenir una alternativa al mateix?

Qui presta actualment el servei de recollida dels animals al nostre municipi?

#LaCUPésBenestarAnimal