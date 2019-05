Música

ZOO llancen el videoclip de “Palestine”, nou tema que va néixer durant el seu viatge a Palestina

“Palestine” és la nova cançó de ZOO, un homenatge a la resistència popular palestina amb un rotund beat de Pollet

El llançament del nou tema arriba acompanyat d’un clip que recull imatges de la gira de ZOO, el passat mes de setembre a Nablús, Betlem i Jerusalem, juntament amb l’ONG Festiclown

Setembre de 2018. ZOO viatgen a Palestina per participar al Festiclown. Durant uns dies, els valencians recorren diferents ciutats palestines i camps de refugiats, on actuen davant de centenars de xiquets i on viuen una experiència única. Una experiència que, en eixe moment, decideixen documentar amb l’inestimable ajuda d’Enrique Carrillo (Refugio Creativo). Ara, totes les imatges gravades, acompanyen en forma de videoclip, aquest nou tema de la banda: “Palestine (#ZooZonaZero)”, produït, mesclat i masteritzat en Gandia, pel tècnic de directes de la banda, Yon Mikel.

Influenciats per totes les vivències que el viatge per Nablus, Betlem i Jerusalem els va regalar, ZOO sorprenen amb aquesta nova cançó, amb una producció pròpia del saxofonista i percussionista de la banda, Toni Fort “Pollet”, que ha parit un beat amb melodies que ens traslladen directament a eixa latitud del món en disputa: l’Orient Pròxim. La música de “Palestine (#ZooZonaZero)” serveix de llançadora per una nova lletra de Panxo que, a més a més, reflexa a la perfecció el dia a dia del poble palestí, exiliat i expulsat del seu llar. I és que amb “Palestine”, ZOO reten homenatge a la resistència popular palestina i, al mateix temps, agraeixen a totes les persones que allà els van acollir, tancant així una experiència tan personal i un viatge tan especial.

Aquesta experiència tan marcada a foc dintre dels membres de la banda, té el seu propi reflex en aquesta cançó, en “Palestine”, llançament que ha coincidit finalment amb el dia de la Nakba. A més a més, la banda actua aquest dissabte 18 de maig en la Sala Repvblicca de València, lloc en el que es celebra el Festival Solidari amb Palestina, organitzat per BDS País Valencià. Per aquesta cita excepcional de solidaritat internacional s’han sumat altres bandes i artistes com com El Diluvi, Cactus Troop, Pupil.les, The Mediaplayers i Carraixet, entre altres.