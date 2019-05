corrupció

La Fiscalia obre una investigació per la licitació del Centre de Tractament de Residus del Vallès

La Fiscalia ha obert diligències d’investigació penals per la licitació de la construcció i gestió del Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental (CTR), arran d’una denúncia presentada per la CUP-Poble Actiu.

El passat mes de novembre, les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), sota la coalició municipalista CUP-Poble Actiu, van presentar una denúncia a la Fiscalia per un possible delicte de prevaricació i malversació de fons públics i una segona denúncia al Tribunal de Comptes per un possible malversació de cabals públics en la licitacitació del CTR situat a Vacarisses.

En aquest sentit, el conseller comarcal pel grup CUP-PA, Jordi Muntant, ha estat citat com a testimoni pels Mossos en funcions de policia judicial seguint instruccions de la Fiscalia, aquest dimarts 21 de maig.

L’any 2016, la Sindicatura de comptes va publicar un informe del Consell Comarcal, de qui depèn el TCR, on s’apuntaven múltiples irregularitats en la licitació de construcció i gestió del Centre de Tractament de Residus. Aquest informe apuntava irregularitats com presumptes contractes a mida, mescla de contracte patrimonial amb administratiu, no haver respectat tempos dels processos administratius, desvirtuament del contracte de risc i ventura del contractista, etc.

Tot i que des del grup comarcal es va demanar la nul·litat del contracte amb l’empresa que gestiona el servei, totes les peticions fetes tan públicament com en el si dels òrgans competents van ser ignorades tant per les administracions comarcals com pels actuals governants del consorci de residus.

Indicis de frau en la licitació, adjudicació i execució de l’obra pública de construcció del CTR:

1) Frau en la licitació, ja que es tractava d'un contracte de concessió d'obra pública en que el concessionari assumia el cost de la contractació del CTR quan el Consorci ja sabia que l'obra la subvencionaria íntegrament l'ARC.

2) La licitació incloïa que els licitadors havien d'aportar el terreny per fer les ofertes, quan feia anys que l'emplaçament del CTR era conegut, de manera que només qui pogués aportar el terreny podia guanyar el concurs. A més a més, això implicava incorporar un contracte patrimonial que s'hauria d'haver licitat a banda. De fet, només hi va haver dos licitadors i el segon va ser exclòs precisament per no complir amb el requisit del terreny.

3) Amb l'excusa del procediment d'urgència, es van aprovar diversos actes de forma simultània de forma il·legal, fins al punt d'ignorar totalment i absoluta els tràmits d’informació pública.

A partir d'aquí, s'han fet dues modificacions del contracte i hi ha en marxa una tercera, entre les quals destaca que:

La del 2010 suposava un sobrecost superior al 20% i això obliga a passar per la comissió jurídica assessora per si cal licitar de nou el contracte, i no ho van fer.

La de 2013 va suposar eliminar la planta prevista de la fracció orgànica, a sobre indemnitzant al contractista.

A banda d'això, s'han percebut irregularitats en les certificacions d'obra i per tant en el cobrament per part de l'empresa